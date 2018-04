Plus de 11 000 caisses de bière Grolsch retrouvées à LaSalle!

Grâce à de l’information obtenue du public, le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) a mené une perquisition le 24 avril vers 17 h dans un entrepôt de la rue St-Patrick, à ville LaSalle.

Plus de 11 000 caisses de bière ont été saisies et remises à son propriétaire. Une valeur de plus de 300 000$ a donc été récupérée. Lors de la perquisition, deux hommes ont été arrêtés et rencontrés par les enquêteurs. Ils pourraient faire face à des accusations de recel.

Rappelons-nous que le 12 mars dernier un entrepôt de la rue Newton avait été la cible de voleurs qui avait réussi èa s’emparer pour plus de 500 000 $ en bière et viande séchée.

L’enquête se poursuit afin d’identifier les auteurs de ce vol. L’aide du public est toujours sollicité dans ce dossier! 450 646-8500 ligne Info Azimut