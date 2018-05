Plus de 100 personnes ont contracté la maladie de Lyme en 2017 en Montérégie

Crédit photo : Direction de santé publique de la Montérégie

La belle saison est enfin là et les possibilités de profiter du plein air sont beaucoup plus nombreuses; c’est donc le bon temps d’en profiter. Une petite mise en garde s’impose pour les amateurs de nature et de randonnées dans les bois : les cas de maladie de Lyme sont en hausse en Montérégie. Toutefois, ajoutons du même souffle que les risques sont faibles, mais il ne faut pas prendre cela à la légère, car si la maladie n’est pas traitée rapidement, elle peut donner des problèmes au niveau du système nerveux, des articulations ou du cœur.

En 2017 plus de 100 personnes ont contracté la maladie de Lyme en Montérégie. La bactérie qui en est responsable est transmise par la piqûre d’une tique infectée. Les plus récentes études révèlent que les populations de tiques sont maintenant bien établies dans la région. Le risque de se faire piquer est plus élevé entre les mois de juin et d’août, mais il faut rester vigilant du printemps à l’automne.

Il faut savoir à ce sujet que les tiques se trouvent principalement dans les forêts, les boisés et les hautes herbes. C’est donc dire que ceux qui s’adonnent à des activités de plein air dans les boisés ou les herbes hautes risquent davantage d’être exposés aux tiques. Parmi les exemples d’activités à risque, on note la randonnée à pied ou à vélo, le jardinage à proximité d’un boisé, la coupe et le ramassage de bois, le camping, la pêche ou la chasse.

La piqure dure de 3 à 7 jours…

La piqûre est indolore et la tique peut piquer n’importe quelle partie du corps, mais elle a tendance à chercher les endroits chauds et humides. Ce minuscule insecte n’est pas toujours facile à voir, particulièrement s’il s’agit d’une nymphe. Il est important de savoir que ce ne sont pas toutes les piqûres de tique qui transmettent la bactérie. Par exemple, il ne s’agit peut-être pas de la bonne espèce de tique; celle-ci n’est peut-être pas infectée; la piqûre doit durer plus de 24 heures pour transmettre la bactérie.

En effet, il faut préciser que la piqûre de la tique dure longtemps : son repas prend généralement de 3 à 7 jours, parfois plus, si la tique n’est pas dérangée. L’insecte accumule alors le sang dans son abdomen et devient ainsi « engorgée ». La tique adulte non gorgée de sang mesure environ ± 3 millimètres et elle peut mesurer plus de 5 mm lorsqu’elle est engorgée, c’est-à-dire de la grosseur d’un pépin de raisin.

La tique s’infecte lorsqu’elle pique une souris à pattes blanches ou un autre petit rongeur infecté. Elle conserve la bactérie dans son estomac, même en changeant de stade. Précisons que tous les petits rongeurs sauvages ne sont pas infectés par celle-ci. En piquant de nouveau, la tique contaminée peut la transmettre à ses prochains hôtes. Par contre, le chevreuil n’est pas infecté, car il est résistant à la bactérie et ne participe donc pas au processus de transmission. Il est seulement un lieu de repas et de rencontre pour l’accouplement des tiques.

Notons en terminant qu’en Montérégie, moins de 2 tiques à pattes noires sur 10 environ sont infectées par la bactérie qui transmet la maladie de Lyme.

Afin de profiter pleinement des bienfaits de l’activité physique à l’extérieur, de simples moyens de prévention vous protègeront des piqûres de tiques, dans les endroits où elles sont présentes :

• Porter des pantalons longs, des souliers fermés et des bas, et appliquer un chasse-moustique contenant du DEET ou de l’icaridine en suivant les instructions indiquées sur l’étiquette du produit;

• Prendre une douche dès le retour à la maison;

• Inspecter sa peau à la recherche de tiques et les retirer le plus rapidement possible; • Le risque de transmission de la maladie est très faible si la tique est retirée en moins de 24 heures;

• Appeler Info-santé au 8-1-1 si vous avez été piqué par une tique. Une consultation médicale pourrait être recommandée afin d’évaluer si un antibiotique serait approprié pour prévenir la maladie;

• Consulter un médecin si vous présentez des symptômes (rougeur sur la peau mesurant au moins 5 cm, fièvre, maux de tête, fatigue) dans les 30 jours suivant une piqûre de tique. Les antibiotiques sont efficaces pour traiter la maladie;

• Éviter que les tiques s’installent près de votre domicile en tondant la pelouse régulièrement, en ramassant les feuilles et les débris, et en créant une bande de paillis ou de gravier entre les aires d’activités et de jeux et les zones boisées. Pour plus d’information, consultez www.maladiedeLymeMonteregie.com. (Mention de source : Direction de santé publique de la Montérégie, mai 2018)