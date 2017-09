Plus de 100 cyclistes de la Rive-Sud inaugurent le nouveau tronçon du sentier Oka/Mont-Saint-Hilaire à Boucherville

Une centaine de cyclistes provenant de différentes villes de la Rive-Sud ont entrepris une grande randonnée soulignant l’inauguration du sentier Oka/Mont-Saint-Hilaire le samedi 2 septembre. Le groupe a fait escale au parc de la Broquerie à l’heure du midi pour refaire ses forces et prendre le temps de casser la croûte sous un chapiteau installé pour l’occasion. L’activité était organisée en collaboration avec la CMM.

Les participants avaient pris le départ à 7 h à Mont-Saint-Hilaire; ils ont poursuivi leur route et traversé chacune des municipalités le long du sentier. Après la pause de Boucherville, ils ont été les premiers à se déplacer sur le nouveau tronçon récemment construit le long de la route 132, entre le club d’aviron et le pont-tunnel Louis-H.-LaFontaine. Ils se sont rendus jusqu’au parc Lafontaine, à Montréal, où se tenait une fête pour inaugurer le sentier. Un autre groupe de cyclistes partis d’Oka les ont rejoints sur ce site.

« La réalisation du Sentier cyclable et pédestre entre Oka et Mont-Saint-Hilaire découle directement du Plan métropolitain d’aménagement et de développement dont l’un des objectifs est de favoriser la mobilité active. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si, avec l’entrée en vigueur du PMAD, en mars 2012, la réalisation du Sentier a été l’un des premiers projets autorisés dans le cadre d’une entente avec le gouvernement du Québec pour le financement de la mise en place de la Trame verte et bleue du Grand Montréal », a indiqué Richard Bergeron, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal.

De son côté, le maire de la Ville de Boucherville, Jean Martel, a ajouté que la réalisation du Sentier cyclable et pédestre entre Oka et Mont-Saint-Hilaire illustrait les avantages du partenariat municipal et gouvernemental pour des projets d’envergure métropolitaine. «Le Sentier est le premier axe du futur Réseau vélo métropolitain. Ce n’est que le début d’un grand projet pour le Grand Montréal », a-t-il soutenu.

Ayant requis un investissement de 60 M$ réparti à parts égales entre le gouvernement du Québec, la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et les municipalités traversées par le Sentier, cette infrastructure s’étend sur 143 km et représente un legs pour le 375e de Montréal. Elle traverse 17 municipalités et relie les trois parcs nationaux de la région de Montréal (parc d’Oka, parc des Îles de Boucherville et parc du mont Saint-Bruno) ainsi que le Centre de la nature du mont Saint-Hilaire. Les travaux pour son aménagement ont débuté en 2013.

Tronçon de Boucherville

Le nouveau tronçon du sentier, du côté de Boucherville, sera accessible au public à compter du 18 septembre. Il reste encore quelques travaux à peaufiner. Des oeuvres d’art y seront installées.

Peloton de cyclistes sur le boulevard Marie-Victorin