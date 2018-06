Plus de 100 citoyens ont pris part à la première édition du Déjeuner de la mairesse de Contrecœur

La mairesse de Contrecœur, Maud Allaire, avait dit au lendemain de son élection qu’elle désirait offrir à la population un conseil municipal près des gens et la tenue du Déjeuner de la mairesse est l’un de gestes qui allaient en ce sens. La première édition de cette activité s’est tenue le dimanche 27 mai dernier à la Maison Lenoblet-du-Plessis et elle a été couronnée de succès alors que plus de 100 citoyens ont pris part à cette activité qui se veut une tribune pour exprimer leurs préoccupations et leurs opinions sur certains sujets.

« Nous sommes très heureux du succès remporté lors de cette première édition. Il est important pour les conseillers et moi d’échanger avec nos concitoyens, leur opinion est au centre de nos actions et décisions. Cet événement était l’occasion également pour nous de faire découvrir à nos citoyens l’exposition de la collection des œuvres d’art de la Ville de Contrecœur », a mentionné Mme Allaire.

Les participants ont par la suite pu découvrir au parc Cartier-Richard les œuvres des 34 artistes peintres et sculpteurs qui ont pris part au Symposium, un fleuve de couleurs, un événement artistique qui s’inscrivait dans la programmation du 350e anniversaire de fondation de la municipalité.