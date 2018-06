Plus de 100 000 $ amassés au Relais pour la vie à Longueuil

La Société canadienne du cancer (SCC) est heureuse des résultats de la 16e édition du Relais pour la vie de Longueuil : cette activité annuelle a permis d’amasser 101,637.49 $. Plus de 120 survivants et leurs aidants étaient présents; 33 équipes ont marché toute la nuit pour cette cause. Au total, 879 luminaires ont été allumés en hommage à des proches des participants.

En soirée, un spectacle mettant en vedette Philippe Berghella, Domlebo, La Famille Day, Thierry Bruyère et Simon Kearney a diverti les marcheurs avec de la musique entraînante. La Société canadienne du cancer a tenu à remercier le comité organisateur, les nombreux bénévoles, dont une dizaine d’artistes, la Ville de Longueuil et les généreux commanditaires pour cette belle réussite.

Le Relais pour la vie consiste en une nuit de marche pour célébrer les survivants du cancer, pour rendre hommage aux êtres chers touchés par le cancer et pour lutter ensemble contre cette terrible maladie. Pendant 12 heures, les équipes ont déambulé sur les sentiers du parc Michel-Chartrand et se sont relayées autour d’une piste afin d’amasser des fonds pour lutter contre tous les cancers.

Le porte-parole de l’événement, Dominic Arpin, lui-même un survivant, a relevé le défi qu’il s’était donné en marchant pendant 12 heures une distance de près de 35km en hommage aux personnes qui ne le peuvent pas.