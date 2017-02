Plus de 1 000 personnes à la Fête au Parc à Saint-Amable

Crédit photo : Caroline Gagnon, Club de photo de Saint-Amable

La grande fête d’hiver de Saint-Amable a accueilli plus de 1000 personnes, dimanche 5 février dernier, au Parc Le Rocher. La Municipalité et les organismes partenaires sont très heureux d’avoir contribué à la bonne humeur hivernale des Amabliens avec une panoplie d’activités : promenade en carriole, baseball des neiges, initiation au ski de fond, serpent échelle, guimauves grillées, feu de camp, parcours d’habiletés, maquillage, démonstration de ringuette, patin à glace, jeux gonflables, glissade, chocolat chaud, amuseur public Boule de neige, mascotte Yvon Larosé, etc. Le succès de cette fête a été spectaculaire avec le stationnement du parc qui a affiché complet pendant une grande partie de la durée de l’événement.

La Municipalité de Saint-Amable remercie les organismes et bénévoles du milieu qui ont contribué au succès de l’événement : La Boussole, centre de ressources à la famille, le 64e Groupe Scout de Saint-Amable, le Corps des cadets 3014 régional Marguerite-D’Youville, l’Association de baseball mineur de Saint-Amable, le Club Photo de Saint-Amable, l’école secondaire François-Williams, l’Association des Premiers Répondants de Saint-Amable et le Club de ringuette Les Avalanches de Sainte-Julie.