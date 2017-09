Les plus beaux aménagements de Sainte-Julie récompensés dans le cadre du concours Maisons fleuries

Crédit photo : Courtoisie

La Ville de Sainte-Julie a dévoilé le 30 août dernier les 18 gagnants du concours Maisons fleuries 2017 et le commerce fleuri coup de cœur des Julievillois.

« Chaque année, je suis impressionnée par tout le travail effectué par les citoyens julievillois pour embellir leur milieu. Je suis fière que tous les quartiers soient représentés, ce qui démontre clairement que les Julievillois tiennent à contribuer à faire de leur ville l’une des plus belles au Québec. La certification cinq Fleurons, qui a d’ailleurs été renouvelée à l’automne 2016, en est un excellent exemple », s’est réjoui la mairesse de Sainte-Julie, Mme Suzanne Roy.

Le jury a sélectionné deux gagnants dans chacun des huit districts dans la catégorie Maison et deux autres dans la catégorie Balcons – Condo ou logement en notant l’originalité, l’intégration harmonieuse, l’entretien, etc. Les gagnants se sont vus remettre un cadre souvenir, le livre Jardiner dans 1 m2 : trucs et astuces pour cultiver dans de petits espaces et un chèque de 125 $ dans la catégorie Maison et de 75 $ dans la catégorie Balcons – Condo ou logement pour inviter les gagnants à continuer à embellir leur résidence.

Voici les gagnants du concours dans la catégorie Maison : District de la Belle-Rivière – Ringuet District du Moulin

Mme Lise Beaulieu – rue Olivier-Chauveau M. Sylvain Desjardins – rue Thomas-Chapais Mme Michelle Vallée-Théoret – av. de l’Abbé-Théoret Mme Nancy Newman – rue Gauthier

District de la Vallée

Mme Christiane Gravel – rue des Marguerites Mme Huguette Perreault – rue Bernadette

District du Vieux-Village

Mme Caroline Hébert – rue Simone-De Beauvoir Mme Michelle Drapeau – rue du Poiteau

District de l’Arc-en-Ciel

Mme Enz Iasenza-Bélanger – rue d’Orléans Mme Ghislaine Mailhot – av. de la Montagne

District du Rucher

M. Michel Millejours – rue des Vents Mme Nicole Blais – rue de Versailles

District du Grand-Coteau

Mme Julie Gagnon – rue Marie-Curie

Mme Jacqueline Doucet – rue Jacques-Rousseau

District de la Montagne

Mme Malgorzata Gornikiewics–rue des Conifères Mme Danielle Larivière – rue du Vert-Bois

Dans la catégorie Balcons – Logements/Condos, les gagnants sont :

Mme Diane Sirois, chemin du Fer-à-Cheval Mme Ginette Boudreau, rue du Liseron

Catégorie Commerce fleuri coup de cœur

Pour encourager l’embellissement horticole des commerces et industries, les citoyens étaient invités à soumettre le nom de leur commerce fleuri coup de cœur. Cette année, le jury a été impressionné par la qualité des aménagements du fleuriste Vice Versa.

À propos du concours Maisons fleuries

Ce concours est organisé par le Comité d’embellissement horticole de la Ville de Sainte-Julie. «La mission du comité est de faire des recommandations au conseil, élaborer un plan horticole et promouvoir la participation des citoyens et des entreprises », a précisé M. Normand Varin, conseiller municipal du district du Grand-Coteau et président du Comité d’embellissement horticole.

« Le succès d’un comité comme celui de l’embellissement horticole repose d’abord sur la participation de citoyens bénévoles, qui se dévouent pour contribuer à l’embellissement de leur ville. Il s’agit de Claudine LeGruiec, Isabelle Langlois, Andrée Vary, Nicole Hamelin, Marie-Pier Lamoureux et Nathalie Provost, sans oublier le responsable des opérations – travaux publics du Service des infrastructures, Yves St-Hilaire. Je les remercie pour leur implication, leurs idées et leur énergie à améliorer notre milieu de vie », a conclu Mme Lucie Bisson, conseillère du district de la Montagne et membre du Comité d’embellissement horticole.

Les photos des gagnants et des réalisations gagnantes sont disponibles sur la page Facebook de la Ville de Sainte-Julie (www.facebook.com/villesaintejulie).