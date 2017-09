Sous la pluie, 1250 coureurs au 30 km des rives de Boucherville

Le mauvais temps de dimanche dernier n’aura pas eu raison des coureurs. Sur les 1420 coureurs inscrits, quelque 1250 ont quand même participé et franchi le fil d’arrivée du 30 km des rives de Boucherville le dimanche 2 septembre dernier.

Fidèle à la tendance des cinq dernières années, davantage de femmes ont pris part à l’événement, puisque 61 % de l’ensemble des inscriptions étaient féminines, à l’exception du 30 km où les hommes étaient nettement majoritaires avec 65 % des inscriptions.

Le parcours de la course est particulièrement beau puisqu’il longe le fleuve, sur la piste cyclable du boulevard Marie-Victorin, de la rue des Seigneurs jusqu’au boulevard de la Marine, à Varennes. Environ 500 spectateurs s’étaient massés pour encourager les coureurs, qui a la fin, devaient se rassembler au Parc de la Mairie,

Le 30 km a été la course la plus populaire avec 440 coureurs, en hausse de 140 participants, par rapport à l’édition 2016. La gagnante est Arianne Raby, de Montréal, qui a réalisé la course en 1:53 :29, battant son record de l’an dernier qui était de 2 heures. Elle se pratiquait en vue du Marathon de Toronto. Le gagnant du 15 km est Abdoul Aziz Kimba Djado, de Longueuil, qui a couru le trajet en 0 :50 :22.3

Les autres courses ont attiré également beaucoup de coureurs; 230 au 10 km; 200 au 5 km; et une centaine au 1 km. Presque la moitié des participants étaient de Boucherville, Varennes et Longueuil. Pour plusieurs d’entre eux, cette course à pied représentait une sorte de pratique en vue du Marathon de Montréal pour tester leur niveau d’endurance.

Le directeur de l’événement, Éric Fleury, a déjà retenu la date du 2 septembre 2018 pour la cinquième édition. Les gens peuvent d’ailleurs s’inscrire dès maintenant.