Plein d’activités touristiques et culturelles à Verchères en 2018

Crédit photo : Courtoisie

À la veille de la belle saison, Verchères vous présente un portrait fort intéressant de ce que vous retrouverez en matière de tourisme et de culture durant la saison estivale 2018.

Grâce à un partenariat avec le Vignoble de l’Ile Bouchard, préparez-vous à une visite des plus charmantes. Le 24 juin prochain, profitez d’un départ en partance du quai de Verchères, découvrez lors d’une dégustation de vins et fromages l’art de la viticulture et les beautés de ce site enchanteur. Deux départs vous sont offerts : 11 h 45 (60 pers. max) et 18 h (30 pers. max). Pour plus de détails, consultez le www.vignobleilebouchard.com. Outre le 24 juin, le Vignoble de l’Ile Bouchard vous propose des traversées conduisant à la visite commentée de la demeure ancestrale et à une dégustation de leurs produits du terroir. Un charme pour les yeux, l’esprit et le palais. Info : 514-655-8673.

Au cours de l’été, votre passage à Verchères sera souligné de plaisirs et de découvertes. Nous offrons aux visiteurs : ravissement, sourires et moments fort sympathiques. À commencer par la rencontre avec les guides touristiques, costumés et personnifiant nos ancêtres du 17e siècle. Ils vous accueilleront au Moulin banal (rue Madeleine) de juin à septembre. Ils vous entretiendront et vous accompagneront dans votre visite (les groupes de 10 pers. & + doivent réserver). À ceci s’ajoutent des expositions d’artistes variés à la Mairie, à la bibliothèque de Verchères et au Moulin banal. De plus, prenez un moment pour visiter «Jardins et des Lys» sur la rue St-Pascal, incroyable découverte en plein cœur du vieux village (www. jardinsetdeslys.com).

Pour une 4e année, le Marché Fermier de Verchères, installé dans le stationnement de la Mairie, sera ouvert du 17 juin au 2 septembre 2018 de 10 h à 14 h (ouvert le 24 juin).

Les 1er, 8, 15 et 22 août, Verchères en Musique sera de retour avec ses concerts en plein air gratuits et très variés, pour tous les goûts, sur le parvis de l’église Saint-François-Xavier de Verchères (en cas de pluie dans l’église). Pour les amateurs du septième art, le Cinéma en plein air le 10 août, offre pour toute la famille la présentation de film(s) récent(s), derrière la mairie.

Ne manquez pas l’arrivée des 150 participants du Défi kayak Desgagnés au profit des Jeunes musiciens du monde qui feront escale à Verchères pour se ravitailler et dîner dans le parc des Pionniers le 9 août prochain (www.defikayak.org).

Pendant tout l’été, surveillez les détails pour la Fête nationale du 24 juin et la Place des artisans, les activités de la Vieille caserne, lieu dédié à la culture ainsi que les Journées de la Culture.

En terminant, des circuits vous sont offerts entre Verchères et St-Denis-sur-Richelieu en passant par Calixa-Lavallée et St-Marc-sur-Richelieu, 4 charmants villages du Québec. Tous les détails sont disponibles dans la carte touristique disponible entre autres à la Mairie de Verchères et sur le www.entrefleuveetriviere.com.

Bon été à tous et au plaisir de vous saluer ! www.ville.vercheres.qc.ca