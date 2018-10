Plantation de 800 arbustes à Contrecoeur dans le cadre du programme ÉcoConnexion CN – De terre en air

Crédit photo : Courtoisie

Le lundi 22 octobre, la Ville de Contrecœur a procédé à la plantation symbolique d’un arbuste, pour souligner celle des 800 autres qui seront plantés entre l’emprise de la voie ferrée du CN et le développement immobilier Le faubourg du Majestueux, entre le parc de conservation Jeanne-Cartier (rue de Vignieu) et la rue Bellerose. Étaient présents lors de l’événement, la mairesse Maud Allaire; les conseillers municipaux Dominique Doyon et Jonathan Paris; le conseiller communautaire d’Arbres Canada, Pierre Bélec; le directeur des Affaires publiques de la région du Québec pour le Canadien National (CN), Olivier Quenneville ainsi que le constable André LeBreux du CN. Plusieurs retraités du CN ont également pris part à la plantation symbolique.

Ce nouvel écran arbustif, dont la plantation devrait se terminer d’ici la mi-novembre, est rendu possible grâce à l’obtention d’une subvention de 25 000 $ en juin dernier et de l’investissement d’un montant équivalent par la Ville. Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme ÉcoConnexion CN – De terre en air, initiative menée par le CN et Arbres Canada, qui investit dans plusieurs projets de verdissement à travers le Canada.

« Arbres Canada est ravi de collaborer avec le CN en vue d’améliorer le couvert forestier de tant de collectivités méritantes à travers le Canada », a déclaré Michael Rosen, président d’Arbres Canada. « Ces arbres que nous plantons et que nous entretenons constituent un héritage vivant qui viendra enrichir notre pays, nos collectivités et nos foyers pour les décennies à venir. Les collectivités reverdies grâce au programme ÉcoConnexions CN incarneront un témoignage durable du leadership environnemental exemplaire du CN. »

Lors de cette cérémonie, la Ville de Contrecœur avait invité des jeunes du CPE Petit à petit pour une activité éducative spéciale. « Il est important pour le conseil municipal de transmettre ces valeurs écologiques aux générations futures et de les impliquer dans cette plantation qui constitue un véritable héritage pour tous les citoyens », a mentionné la mairesse Mme Maud Allaire. Les vingt jeunes présents ont reçu une pousse d’arbre qu’ils pourront planter en compagnie de leur famille dans un endroit significatif. Accompagnés par l’horticultrice de la Ville, ils ont appris quelques bonnes pratiques sylvicoles, en plus d’apprendre comment planter un arbre. Ils ont également participé à un petit atelier de dessin, lors duquel ils étaient invités à illustrer le lieu où ils planteront leur arbre et à quoi celui-ci ressemblera dans quelques années.

Ravie de cette collaboration avec Arbres Canada et le CN, la mairesse est fière de cette plantation, qui s’ajoutent aux nombreuses autres qui se sont déroulées sur le territoire contrecœurois : « Nous avons planté plus de 2300 arbustes et arbres sur le territoire de la Ville en 2018 et ce sont des actions que nous souhaitons poursuivre au cours des prochaines années », conclut-elle.

« Le CN demeure déterminé à avoir un impact positif sur les collectivités situées le long de son réseau. Nous sommes fiers de proposer un programme qui contribue à faire de ces collectivités des endroits où il fait bon vivre, travailler et s’amuser. Non seulement nous les aidons à embellir leur environnement, mais nous travaillons à la préparation d’un avenir durable, car les arbres améliorent la qualité de l’air et compensent les émissions de carbone », a mentionné Sean Finn, vice-président exécutif Services corporatifs et chef de la direction des Affaires juridiques du CN

À propos du programme ÉcoConnexions CN – De terre en air

Le programme ÉcoConnexions CN – De terre en air, parrainé par le CN en collaboration avec Arbres Canada, apportera une contribution maximale de 25 000 $ au verdissement des terrains municipaux et des terres des Premières nations partout au Canada, plus particulièrement dans les collectivités le long de ses lignes ferroviaires. Pour plus de renseignements sur ce programme, visitez arbrescanada.ca/ecoconnexions-cn-de-terre-en-air