Plantation de 324 arbres et une centaine d’arbustes au parc Bois-de-Brouage

L’agrile du frêne a fait beaucoup de ravage au parc Bois-de-Brouage, à Boucherville. Le petit insecte a attaqué des centaines d’arbres. De fait, plus de 50% du couvert forestier de l’espace vert situé à la hauteur de la rue de Jumonville a été affecté. Devant ce constat, une action concertée était devenue nécessaire afin de pallier à ce phénomène.

La Ville a soumis en mars dernier un projet de plantation piloté par Arbre-Évolution afin de remplacer les frênes atteints. Puisque le parc est situé tout près de l’école primaire De la Broquerie, cet organisme a saisi l’occasion d’en discuter avec les enseignants et la direction de cet établissement afin de faire participer près de 150 élèves à cette entreprise de reboisement. « Nos activités de ce type visent à sensibiliser la population et spécialement les jeunes citoyens. Ç’a vraiment été une journée splendide avec les enfants. Ça leur a permis de comprendre pourquoi on faisait ça. Et en plus, ils ont fait du très bon travail! », signale Julien Hamelin-Lalonde, chargé de projet pour Arbre-Évolution.

Dans ce projet, cet organisme a travaillé en partenariat avec PRANA, une compagnie spécialisée dans la production de collations biologiques. De son côté, la Ville a reçu une subvention de 2000 $ pour la réalisation de ce projet de plantation. La mise en terre de 324 arbres compense pour 68 tonnes de CO2 cette année, selon Tiffanie Murillo, responsable des affaires sociales et environnementales chez PRANA. En plus de financer l’activité de reboisement, PRANA a mobilisé ses 70 employés et partenaires d’affaires pour venir compléter la mise en terre. De son côté, la Ville a injecté 2500$ dans cette plantation; elle s’occupera de protéger les nouveaux arbres. Parions que les élèves de l’école de la Broquerie surveilleront de près la croissance de ces végétaux.

Essences choisies

Pruche de l’est 34

Cèdre blanc 24

Mélèze 24

Chêne à gros fruits 40

Érable à sucre 40

Micocoulier 20

Bouleau jaune 30

Érable rouge 30

Chêne des marais 28

Petit calibre

Pruche de l’est 5

Cèdre blanc 5

Cerisier tardif 7

Chêne à gros fruits 6

Érable à sucre 7

Pin blanc 7

Épinette blanche 4

Érable rouge 6

Micocoulier 7