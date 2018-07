Plantation de 150 arbres à Saint-Amable

Crédit photo : Courtoisie

Le 9 juin dernier, une plantation de près de 150 arbres de bonne dimension a été complétée près des Étangs Antoine-Charlebois à Saint-Amable grâce à une collaboration entre Éco Cuisine Design, Arbre-Évolution et la Municipalité de Saint-Amable.

Le projet a été réalisé dans une zone protégée à proximité de la rue Auger à Saint-Amable. Ce site a été choisi par la Municipalité de Saint-Amable en raison de son aspect dénudé et de son potentiel à devenir un écosystème forestier. « Sur un territoire où la nature est prédominante, nous avons à coeur d’offrir à nos citoyens un milieu de vie où la protection de l’environnement et de la biodiversité font partie intégrante de notre développement municipal » affirme Stéphane Williams, maire de Saint-Amable, qui a participé volontiers à la plantation de samedi. L’équipe des travaux publics a pris le temps nécessaire pour bien préparer le site quelques jours avant la plantation en creusant les trous mécaniquement et en acheminant les copeaux de bois pour le paillis. La Municipalité a également contribué au projet en fournissant une cinquantaine d’arbres à planter.

L’équipe d’Arbre-Évolution, accompagnée d’employés d’Éco Cuisine Design, ont aussi été épaulé par une dizaine de jeunes du 64e Groupe Scout Saint-Amable pour la plantation des arbres. « Pour nous, c’est toujours le genre d’activité qu’on recherche parce que c’est à la fois une activité physique en équipe, mais c’est aussi un geste pour la planète », explique Estelle Bilodeau, présidente du groupe. La participation citoyenne est d’ailleurs l’un des principaux

critères de sélection du Programme de Reboisement Social™. « Pour qu’un projet soit sélectionné, le volet implication communautaire doit être important. L’administration municipale a d’ailleurs travaillé fort pour que ce projet-là fonctionne », affirme Simon Côté.

La Municipalité de Saint-Amable tient à remercier Éco Cuisine Design pour son geste et tient à souligner la généreuse collaboration des scouts.

Éco Cuisine Design et l’écoresponsabilité

Cela fait maintenant 3 ans que l’entreprise Éco Cuisine Design, originaire de McMasterville, soutient le Programme de Reboisement Social™ d’Arbre-Évolution. « Nous sommes spécialisés dans le refacing écologique de cuisine et nous voulons aller jusqu’au bout dans notre approche environnementale. Faire appel à nous pour vos projets, c’est aussi contribuer au reboisement de nos milieux de vie », explique Isabelle de Montigny-Gendron, co-fondatrice de l’entreprise qui a par ailleurs financé la plantation de 250 arbres à Brossard en 2016. Depuis la création de son programme il y a plus de 3 ans, Arbre-Évolution obtient des contributions en provenance d’organismes et de PME qui veulent réduire leur empreinte carbone. « On leur offre un service de compensation par des activités de reboisement social dans les collectivités. C’est une façon pour eux de faire une pierre deux coups en soutenant l’environnement, mais aussi les communautés », précise Simon Côté, coordonnateur général d’Arbre-Évolution Coop de solidarité. Dans la région ce printemps, la Coopérative a complété des projets similaires à Mont St-Hilaire, Beloeil, Contrecoeur, Boucherville, St-Barnabé-sud et Saint-Jean-sur-Richelieu.