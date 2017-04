Plantation d’arbres pour commémorer le Jour de la Terre à Varennes

Crédit photo : Courtoisie

C’est accompagné des conseillers municipaux Lyne Beaulieu, Gaétan Marcil et Marc-André Savaria ainsi que d’employés municipaux que le maire Martin Damphousse a procédé à la traditionnelle plantation d’arbres pour commémorer le Jour de la Terre 2017. Au cours des prochaines semaines, cinq féviers d’Amérique seront aménagés dans le parc de la Source.

« Cette plantation d’arbre symbolise l’engagement du conseil municipal à donner un meilleur souffle à la planète. Les arbres verdissent l’environnement, améliorent la qualité de l’air et la vie des citoyens », a déclaré le maire, M. Martin Damphousse.

Le Jour de la Terre est le plus grand évènement participatif en environnement au monde. Le conseil municipal de Varennes continuera à promouvoir les meilleures pratiques pour améliorer la qualité de vie de la population.

(Source : Ville de Varennes)