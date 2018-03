Planification stratégique de Sainte-Julie : les citoyens invités à choisir les actions à réaliser d’ici les cinq prochaines années

Crédit photo : Ville de Sainte-Julie

La Ville de Sainte-Julie invite les citoyens à participer à l’actualisation de la planification stratégique 2012-2022 en choisissant les nouveaux projets qui seront réalisés d’ici cinq ans. En remplissant le questionnaire disponible en ligne, les répondants deviendront admissibles au tirage d’un iPhone X de 256 go.

Lorsque la Ville a adopté sa planification stratégique 2012-2022, elle s’est engagée à la revoir après cinq ans. « Nous avons alors remarqué que 95 % des actions incluses dans la planification stratégique ont déjà été réalisées. Il faut donc l’actualiser avec de nouveaux projets reflétant la situation d’aujourd’hui », précise la mairesse, Mme Suzanne Roy.

Les citoyens sont donc invités à remplir le questionnaire en ligne disponible sur le site Internet de la Ville jusqu’au 13 avril. Il est aussi possible d’y accéder directement sur ce lien : https://fr.surveymonkey.com/r/2MWV5WQ. Dans ce formulaire, les répondants sont invités à indiquer les actions qu’ils jugent prioritaires et à en suggérer d’autres, s’ils le souhaitent. Plusieurs thèmes y sont abordés, allant de la sécurité dans les rues résidentielles à la construction d’un centre communautaire, en passant par des sujets aussi diversifiés que l’ajout de carrefours giratoires, la construction d’une patinoire réfrigérée, etc.

Tirage d’un iPhone X

Afin d’encourager les citoyens à compléter cet exercice qui influencera grandement le futur de leur ville, les participants qui auront répondu à toutes les questions obligatoires courront la chance de remporter un iPhone X de 256 go offert en tirage au sort parmi l’ensemble des répondants. « Nous espérons que les citoyens y répondront en grand nombre, comme cela avait été le cas en 2012 avec 1 769 questionnaires remplis. Nous tenons en effet à ce que ce soit la population qui choisisse les projets que la Ville doit prioriser, et ce, conformément à notre tradition de participation citoyenne », conclut Mme Suzanne Roy.