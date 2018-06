Plaisirs d’été et prévention doivent toujours être conjugués

Crédit photo : iStock

La noyade de la petite fillette de 7 ans a fortement secoué la communauté de Saint-Amable ainsi que tout le Québec. Ce qui ébranle tout particulièrement, c’est que les informations rapportées au sujet de cette tragédie indiquent qu’elle aurait peut-être pu être évitée dans une certaine mesure…

Ce triste événement rappelle que la prévention doit être au cœur de certains plaisirs de l’été car la Société de sauvetage du Québec a déjà recensé pas moins de 14 noyades en date du 21 juin seulement. De plus, il ne faut pas oublier que la noyade est le traumatisme qui cause le plus de décès et d’hospitalisations chez les petits âgés de 1 à 4 ans.

Lorsqu’il est question de sécurité aquatique, on pense souvent aux piscines en milieu résidentiel, mais il ne faut pas oublier les spas, de plus en plus populaires, qui nécessitent également de prendre plusieurs mesures de sécurité, notamment avec l’installation d’un couvercle rigide après chaque usage.

En ce qui concerne les amateurs de nautisme, il faut savoir que, chaque année, plus de 1 300 incidents surviennent sur les eaux de la province, en très grande partie parce que plusieurs des consignes de sécurité de base n’ont pas été respectées.

Parmi ces consignes pour que la navigation dite de plaisance le demeure, il faut que l’embarcation d’une longueur de moins de six mètres soit munie des feux de navigations conformes, d’une ligne d’attrape d’une longueur minimale de 15 mètres et d’un appareil de signalisation sonore. Le bateau doit aussi pouvoir compter sur un extincteur d’incendie (si l’embarcation est équipée d’un moteur intérieur, d’un réservoir à carburant fixe ou d’un appareil de cuisson, de chauffage ou de réfrigération au carburant), d’une lampe de poche (ou trois signaux pyrotechniques approuvés) et d’une écope ou pompe de cale manuelle.

Finalement, le bateau doit être muni d’un système de propulsion manuelle (rames), d’un dispositif de remontée à bord (requis seulement si la hauteur verticale à franchir pour rembarquer à bord est supérieure à 0,5 mètre), et, bien sûr, le conducteur et les passagers doivent porter un gilet de sauvetage à bord.

Quelques petits gestes peuvent donc s’assurer d’avoir l’esprit tranquille pour mieux profiter des plaisirs de l’été.

Sécurité en matière de baignade

Saviez-vous que la noyade est l’une des principales causes de décès chez les enfants de 1 à 4 ans? Surveillez attentivement les enfants, sécurisez l’accès à votre piscine et apprenez à vos enfants les règles de sécurité nautique. Ces mesures aideront à prévenir les blessures graves et les décès.

Les enfants peuvent se noyer rapidement et silencieusement, même dans quelques centimètres d’eau. Verrouillez l’accès à tous les plans d’eau (même aux piscines portatives peu profondes) lorsqu’aucun adulte n’est présent.

Sécurité dans la piscine

Les enfants de 1 à 4 ans sont les plus à risque. Voici quelques conseils pour protéger l’accès à votre piscine et assurer la sécurité des enfants.

Installez une clôture

Bon nombre d’enfants se noient dans des piscines résidentielles auxquelles l’accès n’est pas sécurisé. Installez une clôture autour de votre piscine pour aider à prévenir les noyades.

Installez une clôture d’une hauteur d’au moins 1,2 mètre autour de votre piscine.

Informez-vous des règlements municipaux concernant l’installation d’une clôture autour de la piscine.

Installez une porte à fermeture et à verrouillage automatique. Le verrou doit être hors de portée des enfants et la porte toujours verrouillée.

Assurez-vous que les jouets, les meubles de jardin et les outils ne sont pas à côté de la clôture de la piscine. Les enfants peuvent grimper sur ces objets pour passer par-dessus la clôture et entrer dans la piscine.

Soyez prêt à assurer la sécurité pour la piscine

Soyez prêt à assurer la sécurité autour et dans la piscine et soyez prêt à intervenir en cas d’urgences.

Gardez de l’équipement de sauvetage (comme une bouée de sauvetage munie d’une corde) et une trousse de premiers soins près de la piscine.

Gardez les numéros des services d’urgence à côté du téléphone le plus près de la piscine.

Rangez tout après la baignade

Après vous être baigné dans la piscine, prenez le temps de tout ranger.

Rangez les jouets lorsque la baignade est terminée. Les enfants pourraient être tentés de récupérer les jouets laissés dans ou près de la piscine et se mettre en danger.

Recouvrez votre piscine d’un revêtement de sécurité lorsque personne ne se baigne.

(Mention de source : canadiensensante.gc.ca)