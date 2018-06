La Placette de Contrecoeur sera de retour

Crédit photo : Courtoisie

Compte tenu du succès qu’a connu le projet pilote à l’été 2017, la Ville de Contrecœur aménagera à nouveau une placette sur la rue L’Heureux, entre la rue Saint-Antoine et la piscine municipale. La placette s’avère un espace de vie et de convivialité extérieur pour accueillir les citoyens afin qu’ils puissent s’y reposer et s’y détendre, et ce, en toute sécurité.

Située au cœur du centre-ville, elle permettra aux gens d’ici et aux visiteurs de découvrir ou redécouvrir les commerces locaux, encourageant du même coup l’achat local et la vitalité de ce secteur. Que vous soyez seul, en famille ou entre amis; la placette deviendra définitivement votre endroit de prédilection de l’été! Nouveauté : des jeux de société seront mis à la disposition des citoyens dans la boîte à jeux de la placette!

La boîte à livre sera de retour afin que vous puissiez prendre un livre lors de votre passage à la placette. Rappelez-vous : prenez un livre, donnez un livre!

Le 23 juin prochain marquera l’ouverture officielle de la placette; venez faire un tour pour voir les nouvelles installations! Au cours de l’été, la Ville et certains organismes locaux y présenteront des activités dans le but de dynamiser ce tronçon de rue. Restez à l’affût afin de connaître les divers événements qui y prendront place!

Ce tronçon de la rue L’Heureux, entre la rue Saint-Antoine et la piscine municipale (679, rue Lajeunesse) sera fermé à la circulation automobile, du 22 juin au 3 septembre 2018. Le stationnement de la piscine est toutefois accessible aux automobilistes qui souhaitent l’utiliser.