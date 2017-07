La placette de Contrecoeur s’anime en août

La placette de Contrecœur, située sur la rue L’Heureux (entre la rue Saint-Antoine et le bar laitier), est un lieu de rassemblement festif et accessible, visant à animer le centre-ville.

Jeudi 10 août – 5 à 7 MICROS

En collaboration avec Culture C et le Dépanneur Maxi Beau-Soir, la Ville de Contrecœur vous convie au 5 à 7 Micros qui se déroulera le 10 août prochain, à la placette. Venez découvrir et déguster plusieurs bières québécoises en plus d’assister à un spectacle de musique, dès 17 h. ARTISTE À VENIR! Autres consommations disponibles sur place. Argent comptant seulement.

Samedi 26 août – Cinéma en plein air

Le 26 août prochain, apportez votre chaise, couverture et oreiller et installez-vous confortablement pour assister au premier cinéma en plein air de la placette, où sera présenté le film Jumanji (1995). La projection commencera dès la tombée du jour, entre 20 h 30 et 21 h. Activité GRATUITE!

Jumanji (104 minutes)

Réalisé par Joe Johnson, ce film présente l’histoire de Peter et Judy, deux jeunes qui, en jouant à un jeu de société ancien, libèrent Alan, un homme captif d’un monde parallèle depuis des décennies. Lors de la libération d’Alan, la partie entreprise avec son amie Sarah des années plus tôt reprend, faisant ainsi basculer les deux jeunes dans cet univers magique. Pour en sortir, ils doivent terminer la partie.

Consultez la page Facebook de la Ville de Contrecœur afin de connaître les détails de ces activités et savoir quoi faire en cas de pluie.

(Source: Ville de Contrecoeur)