Place aux femmes à la programmation 2017 de la Maison de la culture de Longueuil

Pour sa programmation 2017, la Maison de la culture de Longueuil a choisi de présenter les oeuvres de six femmes à l’intérieur de quatre expositions. Depuis le 19 janvier, trois artistes proposent leur travail : Hélène Rochette, Andrée-Anne Roussel et Shabnam Zeraati. Ces femmes inspirantes puisent leur inspiration dans des univers différents les unes des autres. Le public pourra découvrir leurs créations jusqu’au 19 mars.

Comme seconde exposition, du 31 mars au 28 mai, ce sera au tour de Yechel Gagnon de proposer une série de bas-reliefs et une murale de grand format. Décrite comme une dentelière du contreplaqué, cette artiste grave dans le bois avec une approche remplie d’imagination créatrice.

À compter du 9 juin, la photographe Caroline Hayeur plongera le spectateur dans l’exposition ADOLAND, un portrait contemporain chevauchant le documentaire et la photographie plasticienne et ayant pour terrain la chambre d’adolescent. Cette présentation se poursuivra jusqu’au 10 septembre.

Pour terminer l’année, place à une rétrospective de l’œuvre de Claire Lemay. Cette artiste explore l’estampe traditionnelle et celle du numérique. Cette exposition coïncidera avec les 25 années de fondation de Zocalo, un centre d’artistes bien connu de Longueuil, dont elle est la cofondatrice. «De la gouge aux pixels, une rétrospective» prendra l’affiche du 30 septembre au 23 décembre.

«En offrant une grande place aux femmes dans sa programmation, la Maison de la culture poursuit sa volonté de toujours mettre de l’avant le talent et la pertinence des démarches artistiques», a indiqué la mairesse de Longueuil, Caroline St-Hilaire.