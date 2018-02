Pierre McNeil redonne vie aux vieux films

Dans le sous-sol de son bungalow, Pierre McNeil fait revivre les vieux souvenirs de particuliers, mais surtout de grandes sociétés, dont Radio-Canada et TVA. Un grand pan de notre mémoire collective est numérisé, ici, à Boucherville.

Tout récemment, la firme KOTV lui a confié le mandat de remastériser les vieux souvenirs de nos vedettes québécoises invitées sur le plateau de tournage de la nouvelle émission de Véronique Cloutier, La première fois.

Pierre McNeil, photographe de profession, a fondé il y plus de 15 ans son entreprise, Productions PM. Et elle roule assez bien, car les clients sont nombreux; les Sœurs Grises, les Sœurs de la Providence, les villes de Montréal, de Gatineau, de Saint-Donat, le Musée de la Citadelle de Québec, le Barreau du Québec, l’Hôpital pour enfants, Productions TVA, plusieurs vedettes québécoises, et bien plus encore.

C’est que peu de gens possèdent aujourd’hui l’expertise dans le domaine de la restauration de matériel multimédia. Il n’est pas évident en effet de pouvoir revisionner de vieux souvenirs mis jadis sur pellicules, 8 mm, super 8, 16 mm, ou diapositives, si l’on n’a pas l’appareil pour le faire, et encore faut-il que celui-ci soit encore fonctionnel.

Pierre McNeil redonne vie aux enregistrements audiovisuels et sonores (rubans audio, cassettes audio) en les transférant sur des supports en usage aujourd’hui. Grâce à des équipements technologiques de fine pointe, ces documents sont d’abord restaurés, puis gravés sur des CD.

Des bijoux de souvenirs

Parmi les projets réalisés, on retrouve de petits bijoux de souvenirs dont certains se retrouvent sur YouTube comme entre autres, tirée des archives de Télé Métropole, maintenant TVA, l’une des premières émissions de Jeannette Bertrand « Comment, pourquoi » réalisée en 1962 avec pour invitée Anita Barrière; un film tourné en 1939 par un amateur sur la visite à Montréal du Roi George VI et Élisabeth qui allait devenir la reine mère; les funérailles de Maurice Duplessis; un reportage sur la grève de Radio-Canada de René Lévesque à l’époque où il était journaliste; ou encore une publicité de Robert Charlebois qui annonce une Renaud V.

« Les gens m’apportent des films et parfois, ils ne sont pas conscients de leur richesse. C’est comme la fois où une dame m’a remis trois petites boîtes de films jaunes de ses souvenirs de famille. Elle m’a dit : “Je ne sais pas c’est quoi ça, mais je ne le veux pas.” Et j’ai trouvé un film où l’on voit Marilyn Monroe à l’âge de 19 ans. »