Pierre Lavoie en visite à l’école primaire L’Arpège à Sainte-Julie

Crédit photo : Facebook ville Sainte-Julie

Le 8 mars dernier, il y avait de la belle visite à l’école primaire L’Arpège à Sainte-Julie puisque l’homme derrière le Grand défi Pierre Lavoie était de passage pour rappeler l’importance de bouger et de faire de l’exercice aux jeunes élèves présents. Pierre Lavoie n’était pas seul pour l’occasion puisque la mascotte Cubi l’accompagnait lors de cet événement des plus appréciés.

Cette rencontre des plus agréables faisait suite au passage de 1 200 cyclistes qui ont pris part au Grand défi, le 18 juin dernier à Sainte-Julie. L’Arpège avait alors rassemblé le plus grand nombre d’élèves sur le site d’accueil, c’est-à-dire aux alentours de l’école secondaire du Grand-Coteau, malgré l’heure très matinale puisque l’activité avait débuté dès 6 h le matin. Les spectateurs présents avaient alors encouragé et donné de l’énergie aux cyclistes pour les aider à poursuivre leur périple de 1 000 kilomètres à travers le Québec.

Afin de récompenser cette belle mobilisation étudiante, L’Arpège a donc remporté en juin dernier un montant de 500 $ pour acheter du matériel sportif, en plus de recevoir la visite de Pierre Lavoie en personne.