Le pickleball, un sport en émergence à Varennes et à Boucherville

Petite raquette, petite balle et petit terrain, le pickleball est appelé à devenir un grand sport. Des passionnés, dont le maire de Varennes, Martin Damphousse, veulent faire connaître ce sport en émergence.

« Je me suis initié au pickleball il y a quelques semaines seulement. Je suis fasciné et emballé. Je réalise que ce sport s’adresse facilement à toute la population et à tous les niveaux », raconte le maire Damphousse rencontré aux nouveaux terrains aménagés sur la patinoire de roller-hockey au parc du Portageur.

Ce jeu est un mélange de plusieurs sports, dont le tennis, par ses mouvements; le badminton, pour les dimensions du terrain; le tennis de table, pour la raquette à surface rigide; et le racquetball, pour la dimension de la raquette. Il se joue en double et en simple, à l’intérieur comme à l’extérieur, sur une surface dure. Comme pour la plupart des sports de raquette, le but du jeu est d’envoyer la balle dans l’aire de jeu de l’adversaire sans que ce dernier puisse la retourner, de manière à compter le plus de points possible.

La plupart des joueurs actuels sont âgés de plus de 60 ans, mais les jeunes aussi peuvent y prendre plaisir. « Ce sport est pour tous les âges, dépendamment de la vitesse d’action de chacun. Les coups sont stratégiques et exigeants. J’ai joué toute une « game » avec mon fils de 20 ans, et il a aimé ça », dit le sportif maire.

Ce nouveau sport pratiqué partout aux États-Unis a commencé à être joué dans la région à Boucherville. Claude Demers, président de l’association locale est un grand amateur. « J’ai découvert le pickleball lors d’un voyage en Arizona il y a huit ans. » Il a tellement aimé ça qu’il a fondé, en 2016, une association locale qui compte aujourd’hui 68 membres, dont la majorité est de Boucherville (68 joueurs) et les autres de Varennes et de Sainte-Julie.

L’été, ils jouent au parc Pierre-Laporte, à Boucherville, et, depuis juin, au parc du Portageur, à Varennes. L’hiver, ils frappent la balle dans le gymnase de l’école Les Jeunes Découvreurs, à Boucherville, ainsi qu’aux écoles Le Carrefour et J.-P.-Labarre, à Varennes.

Varennes compte maintenant de grands joueurs; le conseiller Gaétan Marcil, « un fan fini du pickeball», dit de lui le maire Damphousse, et Annie Vivier, qui a remporté l’automne dernier, une médaille d’or, en double, lors d’un tournoi provincial à Repentigny.

Ancienne joueuse de tennis, elle s’est tournée vers le pickleball après avoir subi une sérieuse blessure au genou. « Ça fait quatre ans que je joue passionnément. C’est moins demandant au point de vue physique que le tennis, et on peut jouer plus longtemps », explique la joueuse de 40 ans. Plusieurs joueurs ont troqué d’ailleurs le tennis pour le pickleball.