Le pianiste Charles Richard-Hamelin offre une prestation remarquable au concert de l’OSDL

Crédit photo : Denis Germain

La dernière soirée des Concerts intimes de l’Orchestre de chambre de l’OSDL en lien avec le 350e anniversaire de Boucherville, présentée la semaine dernière à l’église Sainte-Famille, a ravi l’assistance en raison du répertoire au programme et surtout du soliste invité, le pianiste Charles Richard-Hamelin. Le musicien de 28 ans qui s’était démarqué en 2015, lors du 17e Concours international de piano Frédéric-Chopin, à Varsovie, où il avait remporté non seulement la médaille d’argent, mais aussi le Prix Krystian Zimerman, a eu droit non pas à une, mais bien deux ovations.

Pour ce programme, M. Richard-Hamelin avait choisi le Concerto pour piano no 1 en mi mineur de Frédéric Chopin. L’œuvre fut écrite par le compositeur polonais à l’époque où celui-ci a quitté son pays d’origine pour s’établir dans d’autres terres d’accueil. L’invité de l’OSDL en a livré une performance de haut niveau : il s’est particulièrement illustré lors des passages plus intenses de l’œuvre. Ses envolées de notes rapides dans une ambiance douce et romantique ont comblé de joie les spectateurs attentifs à son jeu sur le clavier. Bref, ce fut le plat de résistance de cette agréable soirée.

Lors du récent gala de l’ADISQ, le pianiste originaire de la région de Lanaudière a figuré parmi les trois finalistes de la catégorie Artiste québécois de l’année s’étant le plus illustré hors Québec. Il a été invité à participer à plusieurs festivals de musique en Europe et a joué avec de nombreux orchestres symphoniques internationaux. Cette année et l’an prochain, il participe à trois tournées au Japon. Il fait partie de la génération montante des pianistes de haut calibre.

En complément de programme, les musiciens sous la direction du chef Marc David ont amorcé le concert avec le Concerto brandebourgeois no 3, de Bach, le plus connu des six. Le public s’est laissé transporter dans ce retour en arrière, au début du 18e siècle. Une œuvre qu’il fait toujours plaisir de réentendre.

Les musiciens ont également interprété une pièce plus contemporaine intitulée Rêverie du compositeur longueuillois Michel Cusson, l’ancien guitariste du groupe de jazz Uzeb qui se consacre depuis un certain nombre d’années aux trames sonores de films, de séries télévisées et de spectacles à grand déploiement. Rêverie est tiré de la bande sonore de Séraphin : Un homme et son péché.

Changement de rythme en finale : le chef David a proposé une danse villageoise de Claude Champagne. Cette fois, l’Orchestre à cordes a interprété une œuvre enjouée, voire… pétillante! Pour clore la soirée, la chanteuse Gaëtane Breton, accompagnée de l’ensemble des Petits chanteurs, a fait une chaleureuse interprétation de sa chanson Boucherville, composée pour les fêtes du 350e anniversaire de la municipalité.