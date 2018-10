Photographes julievillois : à vos appareils!

Crédit photo : iStock

La Ville de Sainte-Julie invite les citoyens à participer à nouveau au concours annuel de photos. Les personnes intéressées ont jusqu’au lundi 19 novembre 2018 pour participer à l’édition automnale.

Les Julievillois doivent photographier des décors julievillois intérieurs ou extérieurs, à la maison ou dans les lieux publics (parcs, pistes cyclables, pente à glisser, patinoires, piscines, bibliothèque, etc.), avec ou sans personnes. Les photographies peuvent aussi faire référence aux différentes politiques de la Ville (culturelle, arbre, environnement, municipalité amie des enfants et des aînés, transport collectif, etc.). Elles doivent être transmises en format JPEG et avoir une taille minimale de 2 Mo. Chaque participant peut présenter au plus 5 photos chaque saison.

Deux gagnants sont sélectionnés chaque saison. Toutes les photos soumises sont mises en ligne sur le site Facebook de la Ville et le public peut voter pour son coup de coeur. Le second gagnant est sélectionné par un jury formé de cinq membres. Rappelons que le concours a lieu si un minimum de 30 photos sont présentées par saison.

À gagner

Tous les gagnants reçoivent un encadrement de leur photo.

Les photos gagnantes seront présentées à la bibliothèque dans le cadre d’une exposition et tous les gagnants de l’année seront reçus lors d’un vernissage.

Un cadeau d’une valeur de 300 $ sera attribué au hasard parmi les gagnants de l’année.

Les règlements complets et la procédure pour transmettre les photos sont décrits sur le site Web de la Ville dans la section Spectacles et expositions.