Philip Isabelle parmi les meilleurs jeunes golfeurs du Québec

C’est insolite, mais c’est vrai ! C’est au Yukon, et dans la neige, que le golfeur de Sainte-Julie, Philip Isabelle, a frappé ses premières balles. Aujourd’hui, il fait partie des 28 meilleurs jeunes joueurs de golf du Québec.

« Je suis né à Carmacks, au Yukon. À l’âge de deux ans, je jouais au golf sur le lac. En suivant mon père, je m’amusais à frapper la balle, je la ramassais et je recommençais. C’est lui qui m’a initié à ce sport.»

Philip a ensuite déménagé à Sainte-Julie. Il a joué son premier neuf trous, par trois, à 8 ans et son premier 18 trous, à 10 ans. Il était inscrit au club de golf de Saint-Hyacinthe.

« La piqûre pour le golf, je l’ai vraiment eue lorsque j’ai fait mon entrée au programme Sport-études en golf à l’école secondaire De Mortagne. J’ai alors fait mes débuts sur le circuit des compétitions et je suis devenu membre du club de golf de la Vallée du Richelieu.»

Un sport de vieux?

« Je ne suis pas d’accord avec ça, affirme Philip sur un ton convaincu. Golf Québec fait de plus en plus de publicité pour attirer les jeunes et ça marche. Depuis quelques années, le nombre de jeunes joueurs est en hausse. Il y a des programmes et des camps de jour pour les initier, surtout au club de golf de la Vallée du Richelieu.»

Cette année, Philip est arrivé 9e au championnat provincial junior, et 8e à l’Omnium junior du Québec de la CJGA. « Je suis vraiment satisfait de ma saison», dit-il. Sa moyenne lors des tournois se situe à 75.

Philip étudie maintenant en administration au programme golf études au cégep André-Laurendeau. Il a récemment remporté une bourse de 2000 $ offerte par Golf Québec et la Fondation de l’athlète d’excellence. Il souhaite continuer à pratiquer le golf au sein d’une équipe universitaire canadienne ou américaine.

«Plusieurs boursiers soutenus au cours des dernières années ont obtenu d’excellents résultats sportifs. Ce soutien financier est non seulement une façon de les encourager à se dépasser au golf, mais également dans leurs études dans un environnement qui leur procure un encadrement de qualité», a déclaré le directeur général de Golf Québec, Jean-Pierre Beaulieu.