La PGA dans la mire du Bouchervillois Vincent Blanchette

Le golfeur bouchervillois Vincent Blanchette qui a fait le printemps dernier le saut chez les professionnels sur le circuit Canada Pro Tour rêve plus que jamais d’atteindre la PGA (Professionnal golfer of America)

Après avoir connu une bonne saison en ayant terminé notamment 6e, 5e, et 2e à ses trois premiers tournois, le golfeur accédera à une étape de plus vers son but. Il tentera de se qualifier sur le circuit web.com, du 10 au 13 octobre, en Caroline du Nord. C’est le deuxième niveau de golf nord-américain après la PGA.

Le golfeur de 24 ans a bon espoir de réussir à se qualifier, lui qui joue au golf depuis l’âge de 6 ans. S’il y parvient, il devra s’établir l’année prochaine au pays de l’Oncle Sam pour faire rouler la petite balle blanche aux côtés des meilleurs golfeurs professionnels.

Vincent Blanchette est un athlète multidisciplinaire. Il a longtemps joué au hockey, au niveau junior majeur, avec les Saguenéens de Chicoutimi et avec le Collège Français. Il était le capitaine de cette dernière équipe.

La rondelle ou la petite balle

En 2013, Vincent accroche ses patins. « Je constatais que j’avais plus d’avenir au golf qu’au hockey. Je voulais poursuivre mes études et j’ai eu une offre pour aller étudier aux États-Unis, à l’université Gardner-Webb de la Caroline du Nord et jouer dans la division de la NCAA (National Collegiate Athletic Association).»

Dès sa deuxième année universitaire, Vincent se démarque comme étant le meilleur joueur de l’université. Il termine 4e au Championnat de fin de saison au Big South Conference avec une performance de -6 (68-71-71) et gagne le trophée D1-Big South All-Championship Team.

Au cours de sa dernière année à l’université, l’athlète réussit à percer le top 100 D1 NCAA Ranking avec une 21e position après les trois premiers tournois de l’année avec une moyenne par ronde de 69,88.

Gradué le printemps dernier en finance, Vincent est de retour au Québec et plus précisément à Boucherville. Il représente le club de golf Pinegrove sur le circuit professionnel et son principal commanditaire est le concessionnaire Longueuil Honda. Il a bon espoir de réaliser d’ici à trois ans son rêve d’accéder au circuit de la PGA, et de n’avoir jamais l’obligation de travailler dans la finance, son plan B de carrière.

Une passion

Natif de Châteauguay, Vincent a grandi à Saint-Jean-sur-Richelieu. À l’âge de 6 ans, son père lui offre un bâton de golf et c’est le coup de foudre pour ce sport. Il joue avec son père et son grand-père et fait un programme sport-études en golf en 5e et 6e années du primaire dans une école d’Iberville.

À l’âge de 11 ans, Vincent réalise un trou d’un coup au club de golf de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il répète cet exploit en 2016 au ChampionsGate Golf à Orlando, en Floride. Il aime « la compétition et le calme de ce sport individuel qui exige une grande concentration.»