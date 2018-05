Les Petits chanteurs de Boucherville rendent hommage à Gilles Vigneault

En proposant un programme composé majoritairement de chansons de Vigneault, les Petits chanteurs de Boucherville ont voulu non seulement rendre hommage au poète de Natahsquan mais aussi faire connaître son oeuvre à la jeune génération. Pour son concert annuel, le choeur dirigé par Amélie Duhaime, a présenté une dizaine de chansons dont six ont été puisées dans le répertoire de Vigneault. Entre chaque pièce, Gaëtane Breton a relaté quelques anecdotes en référence à la vie de cet auteur compositeur qui chante depuis 1960.

La carrière de l’auteur de Mon pays a pris son envol dès le début des années ’60. En 1962, il enregistre son premier album, « Jack Monoloy » qui lui vaudra de remporter le Grand Prix du disque canadien CKAC. Quatre ans plus tard, il montera sur les planches du théâtre Bobino à Paris où il présente « Les visages neufs de la chanson ». Suivra sa première grande tournée européenne en 1968 lors de laquelle il présente ses chansons en première partie du spectacle de Serge Reggiani. Parmi les moments marquants de sa carrière chez nous, notons la sortie de l’album « J’ai vu le loup, le renard et le lion » en 1975 et, un an plus tard, du spectacle « Une fois cinq ». Toujours actif, il célébrera son 90e anniversaire de naissance en octobre prochain.

Durant le spectacle des Petits chanteurs de Boucherville, le public était heureux de réentendre plusieurs airs connus. Au terme du programme, les jeunes ont interprété Gens du pays et l’assistance s’est laissée bercer sur le refrain de « C’est à votre tour de vous laisser parler d’amour … ». Une heureuse note au final.