Personnes âgées : attention aux chutes!

Statistiques à l’appui, chaque année, plus de 50 000 personnes âgées de 65 ans et plus résidant sur le territoire de la Montérégie sont victimes d’une chute. Il s’agit en somme de 20 % de cette strate de la population. Ces données proviennent du bulletin d’information Périscope, publié ce mois-ci par la Direction de santé publique de la Montérégie. La prévention des chutes chez les aînés est devenue une préoccupation dans le contexte du vieillissement de la population, un phénomène grandissant.

Sur le territoire montérégien, entre 2014 et 2017 , les chutes chez les gens de cette catégorie d’âge ont entraîné en moyenne chaque année plus de 3 000 hospitalisations et plus de 150 décès entre 2013 et 2015. Ce type d’incident occupe le premier rang des hospitalisations pour traumatisme non intentionnel chez les 65 ans et plus, loin devant les accidents de véhicules à moteur.

Autre observation, les taux d’hospitalisation et de mortalité pour chutes augmentent avec l’âge. La majorité des hospitalisations et des décès liés aux chutes surviennent chez les femmes. Bien sûr, on dénombre plus de femmes que d’hommes chez les personnes très âgées; celles-ci sont plus à risque d’ostéoporose, ce qui augmente la probabilité de conséquences graves comme des fractures.

Au cours des deux dernières années, près de la moitié des chutes ayant entraîné une hospitalisation pour blessures sont survenues à domicile. Les fractures de la hanche et de la cuisse constituent 40 % des blessures ayant nécessité une hospitalisation à la suite de ce type d’incident.

Comment prévenir

La prévention des chutes chez les aînés repose sur différentes interventions. Celles-ci comprennent les programmes d’exercices de renforcement et d’équilibre, l’évaluation et l’adaptation du domicile, l’utilisation prudente des psychotropes. Des environnements et des milieux de vie sécuritaires contribuent aussi à la prévention des chutes et à favoriser la santé et le bien-être des aînés.