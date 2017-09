Personnel recherché pour les élections municipales à Contrecoeur

Crédit photo : iStock

La présidente d’élection, Mme Mylène Rioux est à la recherche d’employés pour travailler le 29 octobre pour le vote par anticipation ou le 5 novembre pour le jour du scrutin. Mme Rioux précise qu’elle a besoin d’une cinquantaine de personnes pour assurer le bon déroulement de l’élection. Des postes de scrutateur, secrétaire de bureau de vote, préposé à l’accueil et membre de la table de vérification de l’électeur sont affichés. Les personnes intéressées à postuler pour un poste lors des élections doivent remplir le formulaire disponible à cet effet sur le site Internet de la Ville au www.ville.contrecoeur.qc.ca, et ce, avant le vendredi 20 octobre, midi. Renseignements auprès de la présidente de l’élection à la mairie au 450 587-5901 poste 229 Pour les candidats et les électeurs, d’autres renseignements sont disponibles sur les élections en cliquant sur le bouton raccourci élections municipales 2017 à partir du site de la Ville www.contrecoeur.qc.ca.