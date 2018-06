Les permis commerciaux, industriels et institutionnels sont ajoutés à l’offre de service numérique à Longueuil

Longueuil bonifie son service de permis en ligne en ajoutant à son offre les demandes de permis commerciaux, industriels et institutionnels. Il est donc dorénavant possible pour tous les entrepreneurs et propriétaires de bénéficier de ce service en visitant permis.longueuil.quebec, et ce, pour tous les types de permis. La démarche entièrement numérique permettra aux demandeurs de permis de gagner du temps puisqu’une demande pourra être formulée en quelques minutes seulement à toute heure du jour et de la nuit, 7 jours sur 7.

Il n’est donc plus nécessaire de faire la file aux comptoirs de services de la Ville pour soumettre une demande de permis. La transmission des documents requis pour l’analyse et l’acquittement des frais peuvent se faire directement par le biais de la plateforme. Le permis est ensuite délivré par courriel à la suite de l’analyse du dossier.

« En avril dernier, la Ville de Longueuil était parmi les premières villes au Québec à déployer un service de permis en ligne entièrement numérique pour les permis de type résidentiel. La réponse a été telle que nous nous devions de le rendre accessible rapidement à nos citoyens corporatifs. C’est avec enthousiasme que nous transformons nos façons de faire pour contribuer à l’agilité et la performance de nos entreprises. Longueuil est fière d’offrir des services plus simples, plus rapides et mieux adaptés aux besoins d’aujourd’hui », a déclaré la mairesse de Longueuil Sylvie Parent.

Le montant maximal du paiement en ligne est de 5 000 $. Dans les cas où le coût du permis dépasserait ce montant, le règlement des frais excédentaires devra être effectué en personne à l’un des comptoirs de la Direction de l’aménagement et de l’urbanisme. Le permis pourra être récupéré du même coup. Notons que pour répondre aux besoins de tous, il est encore possible de formuler toutes demandes de permis en personne, aux comptoirs de services.

(Source : Ville de Longueuil)