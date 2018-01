La peinture : un mode d’expression précieux pour l’artiste peintre Simon Clairoux

Les toiles de l’artiste peintre Montarvillois Simon Clairoux prêtent leurs couleurs pour animer les murs du bureau de la députée provinciale de Montarville, Nathalie Roy.

Résident de Boucherville, ce jeune homme de 24 ans a découvert le bel art de la peinture il y a dix ans déjà. D’abord un passe-temps, la peinture est devenue pour lui un mode d’expression précieux qui lui permet d’aller au-delà de sa petite difficulté de langage.

Monsieur Clairoux marie dans ses œuvres l’huile, l’acrylique et le collage. Il aime utiliser des jeux d’ombre et de lumière et mélanger les couleurs pour créer de jolies scènes urbaines et des paysages enneigés ainsi que des natures mortes et des tableaux naïfs.

« On retrouve dans ses toiles une douceur qui me plaît beaucoup. Ses paysages sont si paisibles, j’aimerais y plonger! », souligne Nathalie Roy.

Chaque nouvelle saison apporte les créations d’un nouvel artiste au bureau de la députée de Montarville. Tous les citoyens sont invités à aller les admirer, rue Ampère à Boucherville.

Les artistes qui souhaitent exposer au bureau de circonscription peuvent communiquer avec Jean-Bernard Émond au 450 641-2748.

(Source : bureau de circonscription de la députée Nathalie Roy)