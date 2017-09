Paul Daemen reçoit le prix Louis-Lacoste à titre posthume

Dans la foulée de l’inauguration du Complexe aquatique Laurie-Ève-Cormier, la Ville de Boucherville a décerné le prix Louis-Lacoste de l’Ordre du mérite au regretté Paul Daemen, un habitué de l’ancienne piscine intérieure du centre sportif pendant 50 ans. La natation faisait partie intégrante de sa vie au quotidien. La conseillère municipale Jacqueline Boubane, porte-parole de l’Ordre du mérite, a remis le prix aux enfants de M. Daemen, présents dans le hall d’entrée de la nouvelle infrastructure sportive.

Ce récipiendaire s’est engagé dans sa communauté à titre bénévole bon nombre de fois. Il a notamment organisé des concerts bénéfices pour des causes qui lui tenaient à coeur. Violoniste de talent, il aimait jouer avec des musiciens de différentes générations et avait de bons mots pour encourager les artistes prometteurs. Mélomane de longue date, il a été à l’origine de la nomination de l’esplanade Alarie-Simoneau, érigée rue d’Avaugour au printemps 2012. Il souhaitait ainsi rendre hommage à ce couple ayant fait sa marque dans la musique classique au Québec et à l’étranger.

«M. Daemen fut un Bouchervillois inspirant; son engagement suscite l’admiration. Dans tous les projets personnels dans lesquels il s’investissait, il le faisait avec coeur et avec rigueur. C’est un honneur pour la Ville de Boucherville d’avoir pu le compter parmi ses citoyens. Il était tout naturel d’honorer sa mémoire en donnant son nom à un des bassins du Complexe aquatique Laurie-Ève-Cormier afin qu’il ne soit jamais oublié», a indiqué le maire Jean Martel qui le connaissait depuis longtemps.