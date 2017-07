Paul-André Côté s’envole pour le Groenland

Accompagné de 25 autres randonneurs et kayakistes, le Bouchervillois Paul-André Côté se lance à l’aventure du Groenland, ce samedi, au profit d’Opération Enfant Soleil. L’équipe part sous la supervision du célèbre aventurier et conférencier Frédéric Dion.

M. Côté attend ce grand jour depuis plus d’un an. « J’ai déjà participé à d’autres grosses collectes de fonds pour les enfants malades, mais jamais une qui me sortirait autant de ma zone de confort, de souligner l’entraîneur bénévole des Grizzlis de Boucherville et gestionnaire du programme football de l’école secondaire De Mortagne. Je suis plus un cycliste et un hockeyeur, qu’un marcheur et un kayakiste. C’est donc dire que cette aventure est un réel défi personnel! »

Mais la motivation première de M. Côté à participer à Opération Groenland est de cœur. « Je tiens à relever ce défi afin de remercier Opération Enfant Soleil pour le rôle que cette cause a joué lorsqu’en 1999, ma fille Laurence est née à 28 semaines et a pu bénéficier d’équipements spécialisés offerts à Sainte-Justine, exprime-t-il. Âgée aujourd’hui de 17 ans, Laurence est une jeune femme rayonnante et en pleine santé. »

Des glaciers, des journées ensoleillées et des températures près de 0 degré

Jusqu’au 5 août, les voyageurs se promèneront à travers les glaciers de Karale, en kayak, jusqu’aux aiguilles granitiques de Storebror, qu’ils exploreront à pied.

En plus d’être coupés d’électricité, d’eau chaude, de douche et de téléphone, ils devront également faire face à de longues journées d’effort, à l’épuisement physique et à l’inconfort du camping. « À ce temps-ci de l’année, la température du Groenland varie entre 0 et 20 degrés Celsius, sans oublier que le soleil est présent presque 24 heures sur 24. Mais, malgré les difficultés que vont rencontrer les randonneurs, il suffit de se concentrer sur ce qui est beau dans cette aventure et tout ira pour le mieux », soulignait Frédéric Dion, en entrevue à la radio FM 93.

30 ans fêtés en grand

L’Opération Groenland est réalisée dans le cadre du 30e Téléthon d’Opération Enfant Soleil, en collaboration avec les Karavaniers.

Chaque participant devait amasser 2 500$. Devant l’enthousiasme du projet, l’objectif de départ de 65 000$ a été largement dépassé pour atteindre 102 000 $ récoltés à ce jour. À lui seul, M. Côté a réuni 4 005$ grâce aux deux soupers-conférences organisés avec Étienne Boulay, ancien joueur des Alouettes, et Hugues Fournel, kayakiste, en plus des dons reçus en ligne.

« C’est la première fois qu’Opération Enfant Soleil organise un voyage caritatif de la sorte, et nous sommes très fiers de la réponse, d’expliquer le directeur principal du développement et marketing au bureau de Montréal. Nous sommes même déjà à penser de répéter l’expérience dans deux ans. »

Les dons sont toujours acceptés via le www.operationgroenland.ca. Il est possible de suivre le groupe durant son aventure sur la page Facebook Opération Groenland. 100% du montant amassé va à la cause et contribuera à améliorer la qualité des soins offerts aux enfants par l’acquisition de divers équipements spécialisés.