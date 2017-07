La patrouille verte à Boucherville entreprend une 11e année de sensibilisation

Cette année encore, la patrouille verte de la Ville de Boucherville poursuit son travail d’information et de sensibilisation en environnement. En effet, celle-ci accompagne les citoyens dans les actions à prendre en matière d’économie d’eau potable, de lutte à l’agrile du frêne, de gestion des matières résiduelles, d’aménagement et d’entretien écologique des pelouses, et plus encore.

En avril dernier, Marine Oudille-Mondoloni s’est jointe à l’équipe du service de l’environnement à titre de patrouilleuse. Les citoyens la rencontreront lors de ses visites à vélo dans les rues des différents quartiers ou à divers événements organisés par la Ville.

Pour toute information à caractère environnemental ainsi que pour toute demande de renseignement sur les différents programmes environnementaux, il suffit de communiquer avec la ligne info-environnement en composant le 450 449-8113.