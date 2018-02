Les patineuses de l’école De Mortagne à l’honneur aux Championnats canadiens de patinage artistique

Crédit photo : CSP

En janvier dernier, huit élèves au programme Sport-études de l’école secondaire De Mortagne à Boucherville ont participé aux Championnats canadiens de patinage artistique à Vancouver et se sont particulièrement démarquées.

Samira D’Auteuil

Nouvellement arrivée à De Mortagne cette année, Samira en est à sa deuxième année dans la catégorie novice-patinage féminin individuel. Malgré des douleurs dues à une blessure au dos et à une déchirure du ménisque, Samira a très bien performé lors des Championnats canadiens et a terminé cinquième. L’an prochain, elle passera dans la catégorie junior. Elle a tout ce qu’il faut pour réussir.

Alyson Thibault

Alyson patine dans la catégorie novice-patinage féminin individuel pour la première année. Elle a pris part aux Championnats canadiens pour la première fois et elle est très satisfaite de sa neuvième place. Elle s’entraine excessivement fort et vise la Compétition des 4 continents dans un futur rapproché. Elle y arrivera sans aucun doute.

Elodie Adsuar

Elodie a su se démarquer à sa première année dans la catégorie junior-patinage féminin individuel, après avoir remporté la médaille de bronze l’an passé aux Championnats canadiens, cette fois-là dans la catégorie novice. Cette jeune fille n’a qu’un rêve : atteindre les plus hautes marches du podium.

Rosalie Vincent

Rosalie est une battante et un modèle de persévérance. Malgré une fracture de stress au dos et une entorse qui l’ont arrêtée pendant plusieurs mois durant la saison, Rosalie a su se tailler une place aux Championnats canadiens et a terminé en dixième position. Elle compétitionnait dans la catégorie junior pour la première année. Rosalie détient toutes les qualités d’une championne.

Camille Perreault

Camille compétitionne dans la catégorie novice pour la première année en couple avec son partenaire Bryan Pierro et de façon individuelle chez les pré-novice. Cette année, Camille et son partenaire ont su se démarquer en remportant la médaille de bronze aux Championnats canadiens. Ces résultats leur permettront de participer à la compétition internationale Egna Trophy en Italie en avril 2018. Ses prouesses se n’arrêtent pas là. À sa première année d’éligibilité aux compétitions nationales, elle a terminé au quatrième rang au Défi patinage Canada après avoir remporté le titre de championne provinciale quelques semaines plus tôt. Quelles prouesses!

Katrine Roy

Katrine compétitionne en danse sur glace avec son partenaire Olivier Zhang depuis seulement 8 mois. Ils ont su relever un défi de taille en se classant dixième lors des Championnats canadiens, alors qu’il s’agissait de leur première année chez les juniors. Elle s’entraîne avec les meilleures patineuses et entraîneurs et sa progression est remarquable. Très déterminée, rien n’arrêtera sa soif de s’améliorer et de devenir la meilleure dans sa discipline.

Olivia Tremblay

Nouvellement arrivée à l’école De Mortagne cette année afin de pouvoir s’entraîner avec les meilleures patineuses de danse sur glace, Olivia est originaire de la région de Charlevoix. Elle compétitionne chez les novices avec son nouveau partenaire, Anthony Campanelli. Ils ont terminé douzièmes lors des Championnats canadiens et Olivia se dit confiante pour les années à venir. Malgré le fait que sa famille et ses amies d’enfance soient toujours dans la région de Charlevoix, elle aime beaucoup l’école De Mortagne et sa nouvelle équipe de danse sur glace. Olivia se consacre à fond à sa passion et rien ne l’arrête.

Marjorie Lajoie

Marjorie et son partenaire Zachary Lagha ont décroché, pour une deuxième année consécutive, la médaille d’or en danse sur glace dans la catégorie junior aux Championnats canadiens. Ils ont de plus battu le record canadien pour une seconde fois avec un total de 154,40 points. L’an dernier, le couple avait battu le record canadien junior qui était détenu depuis onze ans. En 2016, il avait obtenu l’argent. Ils participeront ainsi aux Championnats du monde juniors, à Sofia, en Bulgarie, du 5 au 11 mars prochain. Marjorie ne vise rien de moins que les Jeux olympiques en 2022.

(Source : CSP)