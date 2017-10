Les patineurs Marjorie Lajoie et Zachary Lagha décrochent l’or dans un Grand Prix Junior international

La Bouchervilloise Marjorie Lajoie et son partenaire Zachary Lagha ont triomphé en danse sur glace au Grand Prix Junior ISU se déroulant en Croatie du 27 au 30 septembre.

Déjà en 1ère place avant la danse courte, ils étaient suivis de près par deux couples russes, respectivement médaillés d’or et d’argent lors des Grand Prix précédents. Ils ont réussi à maintenir leur avance et même obtenir le meilleur score total de tous les Grand Prix Junior ayant eu lieu cette saison à date. Questionnée sur la pression qu’ils pouvaient ressentir avant leur programme libre, Marjorie a répondu: « Nous avons entendu le score des Russes qui patinaient juste avant nous, et c’était un solide score, mais n’avons pas pour autant ressenti plus de stress, on s’est concentré sur ce qu’on contrôle: livrer un programme à la hauteur de ce qu’on est capable de faire. »

Cette victoire, combinée à leur médaille d’argent au Grand Prix Junior international d’Australie en août, leur donne leur laisser-passer pour la Finale Grand Prix ISU qui aura lieu au Japon du 7 au 10 décembre. Seulement les 6 meilleurs juniors et séniors au cumulatif des Grand Prix ISU y sont invités pour chaque catégorie, tous pays confondus. D’ici là, nous aurons l’occasion de les voir sur nos glaces à Boucherville lors des championnats provinciaux qui auront lieu du 3 au 5 novembre au Complexe Sportif Duval Auto (ancien Centre Gilles-Chabot.)