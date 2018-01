Patinage de vitesse Canada dévoile son équipe finale sur courte piste pour les Jeux olympiques de 2018

Crédit photo : Patinage de vitesse Canada

À une semaine du départ de son équipe de patinage de vitesse sur courte piste pour PyeongChang, en Corée du Sud, Patinage de vitesse Canada a dévoilé, mercredi, son alignement final en vue des Jeux olympiques de 2018.

Du côté masculin, Samuel Girard de Ferland-et-Boilleau, QC, et Charles Hamelin de Sainte-Julie, QC, seront en action dans les trois épreuves individuelles, soit au 500m, épreuve dans laquelle seulement deux Canadiens seront en action, ainsi qu’au 1000m et au 1500m.

Charle Cournoyer de Boucherville, QC, a obtenu la troisième place disponible au 1000m et Pascal Dion de Montréal, arrondissement Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles, QC, celle au 1500m.

« Dans toutes les courses que je vais faire, je veux avoir le sentiment de tout laisser sur la glace et de respecter mon plan de course, a dit Charles Hamelin. En respectant cela, ça me permettra de réaliser mes meilleurs résultats. Que cela se traduise par une médaille, une victoire ou une quatrième position, si j’ai le sentiment que j’ai tout donné, je pourrai dire mission accomplie. »

À ses quatrièmes Jeux olympiques, Charles Hamelin se voit également jouer un rôle de mentor au sein de l’équipe alors que la moitié des patineurs en seront à leurs premiers Jeux olympiques.

« Je pense que nous avons une équipe solide, qui a un bel équilibre et une belle chimie, a indiqué Charles Hamelin. Le fait d’avoir des recrues et des vétérans va permettre d’avoir une bonne énergie et une belle mentalité tout au long de ces Jeux. Je vois mon rôle, tout comme celui des autres vétérans, comme un leader. Si je peux contribuer à garder cette ambiance tout en permettant à l’équipe de rester concentrée, je pourrai dire mission accomplie. »

Du côté féminin, le Canada aura le maximum de patineuses, soit trois par épreuve. Kim Boutin de Sherbrooke, QC, et Marianne St-Gelais de Saint-Félicien, QC, seront les plus occupées alors qu’elles prendront toutes deux parts aux trois épreuves individuelles, soit le 500m, le 1000m et le 1500m.

Valérie Maltais de Saguenay, arrondissement La Baie, QC, participera quant à elle aux épreuves du 1000m et du 1500m, alors que Jamie Macdonald de Fort St. James, C.-B., sera à la ligne de départ du 500m.

« J’ai hâte de partir, a dit Marianne St-Gelais, qui en sera à ses troisièmes Jeux olympiques. Je suis prête et ce, au-delà des objectifs de résultats que je peux avoir. J’ai gagné mon pari, soit celui d’être prête physiquement, mentalement et émotivement, un plan que j’ai entamé l’an dernier avec Fabien Abejean (psychologue sportif de l’équipe) et malgré tout ce qui a pu arriver cette saison, je suis là où je dois être et je suis prête à foncer. »

Tous les patineurs ci-haut mentionnés font également partie des équipes des relais féminin et masculin, en plus de Kasandra Bradette de Saint-Félicien, QC, et François Hamelin de Sainte-Julie, QC.

Les compétitions de patinage de vitesse sur courte piste aux Jeux olympiques se dérouleront sur cinq jours selon l’horaire suivant :

JOUR 1 : samedi 10 février

Finale : 1500m masculin

Qualifications : 500m féminin et relais féminin

JOUR 2 : mardi 13 février

Finale : 500m féminin

Qualifications : 1000m masculin et relais masculin

JOUR 3 : samedi 17 février

Finales : 1500m féminin et 1000m masculin

JOUR 4 : mardi 20 février

Finale : relais féminin

Qualifications : 1000m féminin et 500m masculin

JOUR 5 : jeudi 22 février

Finales : 500m masculin, 1000m féminin et relais masculin

L’équipe canadienne tentera d’améliorer sa performance de trois médailles aux Jeux de 2014 et d’ajouter à sa récolte de 28 médailles jusqu’ici dans l’histoire olympique depuis la première présence officielle de ce sport aux Jeux olympiques en 1992.

Membres de l’équipe canadienne de patinage de vitesse sur courte piste pour les Jeux olympiques de 2018 :

FEMMES

-BOUTIN, Kim (Sherbrooke, QC) – 500m, 1000m, 1500m, relais féminin

-BRADETTE, Kasandra (Saint-Félicien, QC) – relais féminin

-MACDONALD, Jamie (Fort St. James, C.-B.) – 500m, relais féminin

-MALTAIS, Valérie (Saguenay, arrondissement La Baie, QC) – 1000m, 1500m, relais féminin

-ST-GELAIS, Marianne (Saint-Félicien, QC) – 500m, 1000m, 1500m, relais féminin

HOMMES

-COURNOYER, Charle (Boucherville, QC) – 1000m, relais masculin

-DION, Pascal (Montréal, arrondissement Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles, QC) – 1500m, relais masculin

-GIRARD, Samuel (Ferland-et-Boilleau, QC) – 500m, 1000m, 1500m, relais masculin

-HAMELIN, Charles (Sainte-Julie, QC) – 500m, 1000m, 1500m, relais masculin

-HAMELIN, François (Sainte-Julie, QC) – relais masculin