Pascal Morissette réussit un défi extrême; le Triathlon Canada man/woman

Pascal Morissette a réussi son pari. Le Varennois a réalisé en 16 :26 :08.8 le Triathlon Extrême Canada man/woman qui se tenait dans la région de Lac-Mégantic, le dimanche 8 juillet dernier. Il s’est hissé au 15e rang dans la catégorie d’âge 40 à 44 ans, et s’est classé au 67e rang au classement général.

M. Morissette a complété le parcours de 3,8 km de nage, 180 km de vélo et 42 km de course sur route et sentiers. Il n’y avait pas de pause, mais que de petits arrêts pour remplir les bouteilles d’eau. Il a franchi l’arche d’arrivée érigée tout juste devant l’Observatoire du Mont-Mégantic après un périple d’endurance et de ténacité totalisant 226 kilomètres.