Pas de grève lundi des sauveteurs de Longueuil

Une entente de principe est intervenue le vendredi 10 août entre la Ville de Longueuil et les Syndicats regroupés des employés municipaux – section locale 306, qui représentent les sauveteurs à l’emploi de la municipalité, en vue du renouvellement de leur convention collective.

Aucun élément du contenu de l’entente de principe ne sera rendu public tant qu’elle n’aura pas été adoptée par les membres du syndicat et les instances de la Ville.

À la suite de la conclusion de cette entente de principe, le syndicat a confirmé l’annulation de la grève de ses membres qui avait été annoncée pour le 13 août prochain.

Les activités régulières pourront donc se tenir normalement aux 25 piscines et aux 20 pataugeoires municipales sur le territoire de la Ville de Longueuil, ainsi qu’à la plage municipale de l’île Charron.