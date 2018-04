Le Parti québécois propose l’instauration de la déclaration de revenus simplifiée, puis unique

Crédit photo : Courtoisie

Se joignant à une opération qui s’est déroulée sur tout le territoire du Québec, le 23 avril dernier, le député de Verchères, monsieur Stéphane Bergeron, accompagné de ses collègues de Marie-Victorin et de Taillon, mesdames Catherine Fournier et Diane Lamarre, ainsi que de militantes et militants de la région, s’est rendu au Métro Longueuil pour aller à la rencontre des citoyennes et citoyens qui y convergeaient, afin de leur présenter les propositions du Parti Québécois visant à en finir avec le supplice annuel des déclarations de revenus compliquées.

«L’immense majorité des Québécoises et Québécois pense que moins il y aurait de rapports d’impôt à compléter, mieux ce serait. Le Parti Québécois a une solution bien concrète à proposer aux gens dont la situation fiscale est tout sauf compliquée, ce qui représente 80% des contribuables: confier à Revenu Québec le soin de leur faire parvenir leur déclaration de revenus pré-complétée. Il ne leur resterait plus, dès lors, qu’à la vérifier, la corriger le cas échéant, la signer et la transmettre dans les délais. Ça serait simple comme bonjour et ferait baisser considérablement le niveau de stress qui accompagne habituellement cette période de l’année pour nombre de personnes», a déclaré monsieur Bergeron.

«C’est d’ailleurs très logique, a-t-il poursuivi, puisque Revenu Québec dispose déjà d’une multitude d’informations fiscales à notre sujet. Ce serait nettement plus simple de procéder ainsi que de contraindre les gens à courir après les papiers et à compléter eux-mêmes leur déclaration de revenus, au risque d’omettre certains détails importants. C’est ça un État fort au service des gens!»

«Cette déclaration simplifiée serait introduite dans le mandat débutant le 1er octobre prochain. Dans un deuxième temps, nous proposerons aux Québécoises et Québécois de n’avoir qu’une seule et unique déclaration de revenus à soumettre, celle du Québec, et c’est d’ailleurs l’une des très nombreuses choses que permettrait l’indépendance», de conclure Stéphane Bergeron.