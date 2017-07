Parti Essor de Saint-Amable remercie Clairette Gemme McDuff et accueille Jenny Delage

Crédit photo : Courtoisie

Le conseil remercie Clairette Gemme McDuff pour ces nombreuses années investies dans la communauté Amablienne. Après plus de 20 ans comme conseillère et plusieurs réalisations à son actif, Mme Gemme McDuff quitte ce poste afin de réaliser d’autres projets.

Mme Gemme McDuff passe maintenant le flambeau à Jenny Delage. Cette nouvelle citoyenne de Saint-Amable saura amener un dynamisme et une vision jeune au parti. Toute l’équipe souhaite une bonne continuité à Mme Gemme McDuff et la bienvenue à Mme Delage.