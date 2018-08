Partenariat stratégique entre DEL et Montréal inc.

Crédit photo : DEL

80 000 $ en bourses et coaching pour les entreprises en démarrage de l’agglomération de Longueuil

Soucieux d’accompagner de façon optimale et performante ses entreprises en phase de démarrage, DEL (Développement économique de l’agglomération de Longueuil) et Montréal inc. (Fondation Montréal inc.) concluent une entente de partenariat. D’une durée de trois ans, cette alliance permet à des entreprises en démarrage de l’agglomération, sélectionnées selon certains critères d’admissibilité, de se prévaloir de bourses d’une valeur oscillant entre 5 000 et 30 000 $, et de services exclusifs de Montréal inc., tels que connexion à un réseau d’affaires exécutif, du coaching par 450 bénévoles d’affaires et un savoir-faire spécifique en démarrage d’entreprises.

Accès à des services à la carte uniques

Évaluées par un comité de sélection, la première année, 10 entreprises pourront avoir accès aux coachs et réseau de connexions de Montréal inc. pour une durée de 12 mois. De plus, trois d’entre elles recevront également une bourse de démarrage et des services à la carte à vie. Les candidatures seront déposées sur la plateforme de candidatures en ligne de Montréal inc. lors des dates de dépôt annuelles dont la prochaine est le 5 octobre 2018.

« Pour assurer force, vigueur et surtout renouveau à son tissu économique, DEL a cette constante volonté de s’entourer des meilleurs acteurs pour voir réussir ses entreprises en démarrage. La pertinence de ce partenariat réside dans la volonté mutuelle d’investir dans l’ingéniosité des jeunes entrepreneurs du territoire. Nous sommes d’autant plus fiers de compter sur l’appui indéfectible d’entreprises de l’agglomération », souligne Julie Ethier, directrice générale de DEL.

« Nous contribuons ainsi au développement d’un écosystème en appui aux entreprises en démarrage dans l’agglomération de Longueuil. Cette première incursion hors de l’île de Montréal réplique le modèle d’affaires éprouvé par Montréal inc. en mobilisant la communauté d’affaires locale au bénéfice d’une nouvelle génération d’entrepreneurs. » a déclaré Liette Lamonde, directrice générale de la Fondation Montréal inc.

Déjà huit organisations de la Rive-Sud soutiennent le projet pour une durée de 3 ans, tant financièrement, que par l’apport d’expertises et de leur réseau d’affaires. Ce sont: ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c., Fortier, D’Amour, Goyette, S.E.N.C.R.L., Guimond Lavallée, Héroux-Devtek, Lowe’s Canada, Lumenpulse, Molson Coors et Toiture Couture.

Les jeunes entrepreneurs désirant en savoir plus sont invités à participer à un wébinaire informatif le 12 septembre. Plus de détails: montrealinc.ca.

(Source : DEL)