Partage des responsabilités au conseil municipal de Contrecoeur

Crédit photo : Courtoisie

En ce début de mandat, la mairesse Maud Allaire a procédé au partage des différents comités auprès des membres du conseil municipal.

Ainsi Jonathan Paris, conseiller du district no 1, s’est vu confier le comité consultatif d’urbanisme (CCU) en plus du comité circulation.

Réélu dans le district no 2, Claude Bérard demeure membre du comité de travail interne sur la retraite. Il représente la Ville à Rues principales Contrecœur, aux Événements Diable au cœur ainsi qu’à la Corporation des fêtes du 350e anniversaire de Contrecœur.

Steve Hamel, du district no 3, est le conseiller désigné au comité touristique et devient le nouveau représentant de la Ville à l’Office municipal d’habitation (OMH) de Contrecœur. Il reste membre du conseil d’administration de la Corporation des fêtes du 350e anniversaire de Contrecœur.

Le conseiller du district no 4, Dominique Doyon est membre de deux comités de travail, celui sur les finances et celui portant sur les ressources humaines. Monsieur Doyon représentera la Ville au Parc nautique Contrecœur et au conseil d’administration de la Coopération de solidarité santé de Contrecœur.

Réélu dans le district no 5, André Gosselin poursuivra son engagement avec le comité consultatif en loisir, culture et développement social. Il est membre du comité touristique et représentera la Ville auprès des organismes; Culture C et Les Événements Diable au cœur. Il agira comme substitut de la mairesse à la Régie de police intermunicipale Richelieu-Saint-Laurent.

Jean Grenier du district no 6 sera membre du comité de travail sur les parcs. Il est le conseiller désigné au comité consultatif du Contrecœur économique. Monsieur Grenier représentera la Ville à la Colonie des Grèves ainsi qu’au Parc régional des Grèves.

Un nouveau comité sur l’environnement sera mis sur pied. Les deux conseillers, Jonathan Paris et Steve Hamel, en auront la responsabilité.

Quant à elle, la mairesse Maud Allaire sera présente sur divers comités régionaux, entre autres à la MRC de Marguerite-D’Youville et à la Régie de police intermunicipale Richelieu-Saint-Laurent. Elle est également membre du comité consultatif du Contrecœur économique en plus du comité municipal de sécurité civile (CMSC).

COMITÉS DE TRAVAIL (élus et fonctionnaires)

Créés par la Ville, les comités de travail à l’interne permettent aux élus ainsi qu’aux fonctionnaires d’échanger, de discuter et d’étudier des dossiers précis.

COMITÉS MUNICIPAUX (élus, citoyens et fonctionnaires)

Créés par la Ville pour étudier en profondeur des dossiers précis, les comités municipaux offrent concrètement aux citoyens la possibilité de s’engager dans leur communauté. En général, les citoyens ont un mandat d’une durée de 2 ans. Les comités municipaux permettent aux citoyens, aux partenaires, aux élus et aux fonctionnaires d’échanger, de discuter et d’élaborer des recommandations soumises au conseil municipal.