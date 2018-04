Ma paroisse se raconte : 325 ans d’histoire et d’anecdotes à découvrir mercredi le 25 avril prochain

Crédit photo : Courtoisie

La Société d’histoire de Varennes en collaboration avec le comité organisateur des fêtes du 325e de la paroisse vous invite à une activité à nulle autre pareille le 25 avril prochain à la Maison St-Louis, 35 Rue de la Fabrique, Varennes.

Lors de cette soirée qui débutera à 19h00, on présentera des faits, des photographies et des anecdotes mettant en valeur des pages d’histoire et des gens ayant marqué la paroisse Sainte-Anne de Varennes. « La Société d’histoire de Varennes a adhéré au projet dès que nous leur avons présenté. Nous sommes vraiment épatés par leur professionnalisme et ravis du travail exceptionnel qu’ils ont accompli. Ce sera une soirée vraiment des plus intéressantes », affirme le conseiller municipal Denis Leblanc, un des membres du comité organisateur des fêtes.

« C’est vraiment passionnant de fouiller dans nos archives et de dépoussiérer de vieux souvenirs. Nous avons même découvert des faits que nous avons hâte de communiquer au public », a ajouté le président de la Société d’histoire de Varennes, Jacques Dalpé.

Le tout sera présenté selon une formule dynamique alors qu’on insèrera des anecdotes dans chacun des thèmes choisis. On y parlera de nos églises, mais aussi des gens, œuvres, écoles et organisations des années 1700, 1800 et 1900, de l’Ile Sainte-Thérèse, de l’OTJ et bien d’autres. Une soirée captivante en perspective!

Le calendrier des fêtes du 325e prévoit aussi les activités suivantes :

La basilique parée d’anciens ornements

Le 20 mai, à l’occasion de la fête de la Pentecôte, nous serons projetés dans une autre époque. Des chants en latin résonneront dans la basilique qui, pour l’occasion, revêtira ses ancien(ne)s banderoles, nappes, canopées, couvre-lutrins, chandeliers etc.

Festival Classica

Organisé en collaboration avec la ville de Varennes, ce concert mettra en vedette les œuvres de Schubert et Puccini le 25 mai prochain à 19h30 à la basilique. Les billets sont en vente sur le site du festival.

Portes ouvertes – Exposition – Visites guidées

Le 10 juin – Journée portes ouvertes associée à une exposition historique et à des visites guidées de la basilique, de la maison de l’exposition consacrée à sainte Marguerite d’Youville et du presbytère.

Les festivités se termineront le 26 juillet par la célébration solennelle de la fête de sainte Anne qui sera précédée par un concert de l’organiste titulaire Pierre Gadbois et suivie d’une procession aux flambeaux qui entraînera les participants vers la chapelle Sainte-Anne.

Les dates et heures n’étant pas toutes fixées, veuillez consultez régulièrement le semainier paroissial, la page Facebook et le site internet www.paroissevarennes.ca

Tous les paroissiens et leur famille sont invités à participer à ces activités!

Pour information

Secrétariat – Paroisse Sainte-Anne

450 652-2441 poste 0