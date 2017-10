La paroisse Sainte-Julie organise la Super Quête pour les 13,14 et 15 octobre 2017

Crédit photo : Courtoisie

Durant la fin de semaine du 13,14 et 15 octobre 2017, les paroissiens de Sainte Julie sont invités à donner un coup de pouce à leur paroisse pour aider aux finances pour l’année qui se termine.

Les coûts de fonctionnement de base d’une église comme celle de Sainte Julie se chiffrent à environ 80 000 $ annuellement (chauffage, électricité, assurance, déneigement et entretien divers). Les revenus, eux, peinent à entrer régulièrement. Surtout en période estivale, la présence des paroissiens aux messes dominicales est moins fréquente. L’équipe des marguilliers doit donc être vigilante et inventive pour recevoir les revenus nécessaires. De là, la venue de la Super Quête depuis l’an passé. Une nouvelle façon de solliciter les citoyens de notre belle grande ville.

Des bénévoles prendront vos dons au supermarché IGA extra de Sainte Julie durant cette fin de semaine, ainsi qu’à la pharmacie Jean Coutu située sur la Montée Sainte-Julie. De plus, durant les célébrations des messes, des enveloppes seront placées dans les bancs.

Tous les dons sont importants. Cette aide financière aidera les marguilliers à équilibrer le budget pour le reste de l’année. Nous comptons sur la générosité des citoyens pour aider la paroisse à payer ses engagements.