La paroisse Saint-François-d’Assise à Sainte-Julie célèbre deux importants anniversaires en 2017

Crédit photo : Courtoisie

Alors que de nombreuses paroisses sont plus que centenaires dans la région, celle de Saint-François-d’Assise à Sainte-Julie est étonnamment jeune, mais elle n’en demeure pas moins dynamique.

L’année 2017 est des plus spéciales pour ses responsables puisqu’on célèbrera le 30e anniversaire de sa fondation à la suite du décret épiscopal de Mgr Bernard Hubert, de même que le 25e anniversaire de la construction de son église située sur le chemin du Fer-à-Cheval, dans le Domaine des Hauts-Bois.

À cette occasion, les membres de la fabrique ont organisé des évènements festifs afin de souligner ces deux anniversaires marquants pour la communauté. Ainsi, le dimanche 15 octobre prochain à 10 h 30 à l’église Saint-François-d’Assise, on célébrera une messe commémorative présidée par l’évêque Lionel Gendron du diocèse de Saint-Jean-Longueuil, en présence des anciens curés qui pourront être présents.

Après cette messe, les paroissiens pourront renouer avec leur évêque, leurs anciens curés, les membres de la fabrique d’autrefois et plusieurs autres intervenants qui ont animé la pastorale au fil des années.

Un autre évènement marquant aura lieu le samedi 21 octobre prochain à 19 h 30 au même endroit alors que sera présenté un concert donné par l’auteur-compositeur-interprète Robert Lebel, accompagné de ses musiciens. L’artiste interprétera les plus belles chansons de son répertoire qui compte pas moins de 35 albums. Il est à noter que les billets sont disponibles au coût de 25$ et on peut se les procurer auprès du secrétariat de l’Unité de l’Est de la Montagne au 450 649-1277, poste 11.

Un court historique de la paroisse Saint-François-d’Assise

• En 1978, le diocèse donne l’autorisation de célébrer une messe dominicale dans le gymnase de l’école Arc-en-Ciel à l’intention des paroissiens de la partie sud de la Ville de Sainte-Julie.

• En septembre 1985, le curé de la paroisse Sainte-Julie, Bernard Savoie, est mandaté pour étudier la possibilité d’un service communautaire et dominical dans le secteur du Domaine des Hauts-Bois.

• Le comité provisoire de pastorale de la « Communauté chrétienne du secteur sud » est créé en janvier 1986, avec comme principale préoccupation la fondation d’une nouvelle paroisse. C’est à ce comité qu’on doit d’avoir suggéré à l’évêque le nom du patron, saint François d’Assise.

• En septembre 1986, lors d’une rencontre officielle, on demande la création d’une paroisse et l’autorisation d’enclencher le processus menant à sa fondation.

• Après le deuxième congrès pastoral sous le thème « Une paroisse à bâtir… », le décret épiscopal (érection canonique) de Mgr Bernard Hubert est signé, le 21 décembre 1987, créant la nouvelle paroisse Saint-François d’Assise à Sainte-Julie. L’autoroute Jean-Lesage (A-20) sert de limite entre les deux paroisses catholiques de la ville. L’abbé Yvan Brillon devient le premier curé de cette paroisse. Le 7 mai 1988, la nouvelle paroisse est reconnue civilement, les marguilliers sont élus en juin et l’administration financière de la paroisse devient autonome à partir du 1er juillet.

• Le 7 mars 1989, la paroisse Saint-François-d’Assise fait l’acquisition de trois terrains sous forme de dons pour recevoir la future église. Le 31 mars 1990, un panneau (en forme d’église) annonce à tous les passants la construction prochaine de l’église sur le site du 2122, chemin du Fer-à-Cheval.

• La première pelletée de terre a lieu le 15 septembre 1991. C’est le samedi 4 juillet 1992 qu’est célébrée la première messe dans la nouvelle église. Les festivités d’inauguration ont lieu du 27 septembre au 4 octobre suivants.