Les parlementaires de l’Assemblée nationale enfilent un chandail de hockey en l’honneur des Broncos

Crédit photo : Courtoisie

La monde du hockey, la communauté de Humboldt, la Saskatchewan et l’ensemble du Canada sont en deuil depuis que, le 6 avril dernier, l’équipe locale, les Broncos, était décimée dans une terrible collision entre un semi-remorque et l’autobus dans lequel elle prenait place en prévision de l’affrontement qui devait avoir lieu, environ une heure plus tard, avec les Hawks de Nipawin. 16 personnes auront perdu la vie et 13 personnes ont été grièvement blessées dans la foulée de cette tragédie.

Le président de l’Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse, monsieur Kevin S. Murphy, a initié un mouvement auprès de tous ses homologues du Canada, afin que les parlementaires de chaque assemblée posent symboliquement, arborant un chandail de hockey. Afin de répondre à cet appel et de rendre hommage aux joueurs et aux autres personnes décédés dans ce tragique accident, les parlementaires de l’Assemblée nationale ont joint le mouvement et revêtu le gilet d’une équipe de leur circonscription respective pendant quelques minutes, le 18 avril dernier, tout juste avant le début de leurs délibérations.

Pour l’occasion, le député de Verchères, monsieur Stéphane Bergeron, a lui-même revêtu le chandail des Grizzlis de Sainte-Julie, qui s’étaient empressés de répondre à l’appel. «J’étais ministre de la Sécurité publique lorsque sont survenues les tragédies de Lac-Mégantic et de L’Île-Verte. Je sais à quel point les communautés touchées sont sensibles aux manifestations de solidarité, qui se révèlent des plus salutaires pour les aider à traverser ces moments difficiles avec plus de sérénité. J’exprime mes plus sincères condoléances aux familles touchées par cette tragédie. Personne ne devrait déplorer la perte de proches dans des circonstances aussi bêtes, surtout lorsque les victimes sont ainsi fauchées dans la fleur de l’âge, alors qu’un brillant avenir leur souriait. Toutes nos pensées accompagnent la communauté de Humboldt; puisse-t-elle trouver, dans notre solidarité, la force de surmonter cette douloureuse épreuve et d’en ressortir plus unie que jamais», de conclure Stéphane Bergeron.