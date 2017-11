Palmarès des municipalités les mieux gérées: Sainte-Julie et Saint-Amable se démarquent!

Crédit photo : Courtoisie

Le Centre sur la productivité et la prospérité – Fondation Walter J. Somers a dévoilé la première édition du Palmarès des municipalités du Québec en marge des élections municipales de 2013, avec l’objectif de démocratiser l’information financière municipale.

Toutefois, après trois éditions très médiatisées, le Centre a dû mettre fin à ce palmarès à la suite de l’abandon des indicateurs de gestion par le gouvernement du Québec. Malgré la disparition de cette précieuse source d’informations, le Centre a donc décidé d’aborder les dépenses municipales sous un nouvel angle en proposant un bilan des administrations sortantes construit sur la base des rapports financiers des 1 110 municipalités de la province.

En s’appuyant sur les informations compilées, les chercheurs ont constaté que les municipalités ont mieux contrôlé leurs dépenses au cours du mandat qui s’achève. Après avoir augmenté au rythme annuel moyen de 5,1 % entre 2010 et 2013 (une croissance 1,46 fois plus rapide que celle des dépenses du gouvernement du Québec et 2,55 fois plus rapide que l’inflation), les dépenses des municipalités ne se sont accrues que de 1,8 % par année en moyenne depuis 2014.

Le Centre ajoute par contre que : « malgré ce ralentissement, le rythme de croissance des dépenses municipales demeure relativement élevé : depuis 2014, les dépenses des municipalités se sont accrues 4,5 fois plus rapidement que celles du gouvernement du Québec, et deux fois plus rapidement que l’inflation. »

« Plus important encore, les propriétaires fonciers ont été appelés à contribuer davantage à l’effort fiscal municipal. Confrontées à une baisse relative des transferts gouvernementaux et n’ayant pu contrôler davantage leurs dépenses, les administrations semblent avoir misé sur l’augmentation de la richesse foncière municipale pour prélever davantage de revenus de taxation. Bref, tout indique que les citoyens ont absorbé une part plus importante de la facture fiscale de leur municipalité, même si le rythme de croissance de leurs dépenses s’est affaibli. »

Dans la MRC

Dans la région, deux municipalités se sont particulièrement illustrées lors de ce palmarès, soit Sainte-Julie et Saint-Amable.

À Sainte-Julie, les dépenses municipales par habitant en 2016 s’élevaient à 1 384 $, alors que la moyenne dans la catégorie des villes de 25 000 à 49 999 habitants est de 1 775 $, ce qui lui vaut le 3e rang dans sa catégorie.

Sa voisine, Saint-Amable, fait également belle figure puisque les dépenses municipales par citoyen en 2016 se chiffraient à 1 085 $ $, soit bien en bas de la moyenne de 1 782 $/habitant dans la catégorie des villes de 10 000 à 24 999 âmes, ce qui lui permet de se hisser au 4e rang de son groupe.

Une mention va à Verchères et Calixa-Lavallée dont les dépenses sont bien inférieures elles aussi à la moyenne des municipalités comparables. Ainsi, à Verchères, les dépenses municipales par habitant atteignaient 1 349 $/habitant, alors que la moyenne dans la catégorie 5 000 à 9 999 s’élèvait à 1 570 $, ce qui lui permet d’occuper le 26e rang sur 59. Même chose à Calixa-Lavallée où les dépenses municipales par habitant s’établissent à 1 781 $, alors que la moyenne dans la catégorie des municipalités de moins de 1 000 personnes est de 2 135 $. Elle se classe ainsi au 210e rang sur 479 de sa catégorie.

Finalement, les deux autres villes de la MRC, Contrecoeur et Varennes, affichent quant à elles des dépenses qui sont près de la moyenne. Pour Varennes, les dépenses municipales par habitant en 2016 s’élevaient à 1 769 $, alors que la moyenne dans la catégorie des villes de 10 000 à 24 999 âmes était de 1 782 $, ce qui lui confère le 41e rang sur 59 dans sa catégorie.

À Contrecoeur, les dépenses municipales par citoyen atteignaient 1 578 $, soit un peu plus que la moyenne de 1 570 $ de la catégorie des villes de 5 000 à 9 999 habitants, ce qui lui vaut le 52e rang sur 77.