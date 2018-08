Palmarès du magazine MoneySense 2018: Varennes, Sainte-Julie et Saint-Amable parmi les meilleures villes au Canada pour élever des enfants

Crédit photo : Ville de Varennes

Selon le plus récent palmarès du magazine MoneySense, Varennes, Sainte-Julie et Saint-Amable sont parmi les meilleures villes au Canada pour élever des enfants en 2018. Pour sa part, Varennes a fait un bond intéressant par rapport à l’an dernier, alors qu’elle occupe actuellement la 38e position à travers les 415 municipalités retenues à l’échelle du pays.

Dans son classement, la publication entièrement électronique prend en considération des critères comme l’accessibilité à un médecin de famille et aux services de loisirs, le revenu familial, le taux de chômage, l’accès à la propriété, entre autres.

Varennes a amélioré sa position au classement de MoneySense puisque la municipalité occupait le 60e rang en 2017, alors qu’elle pointe maintenant au 38e rang en 2018. Le magazine électronique précise notamment que les moins de 15 ans constitueraient 18 % de la population varennoise.

Selon ce palmarès, Sainte-Julie se classe au 47e rang des meilleures villes au Canada pour les familles désirant élever leurs enfants. Les jeunes seraient d’ailleurs en grand nombre sur le territoire julievillois puisqu’on indique que les moins de 15 ans constitueraient 20 % de la population. Il faut noter toutefois que la ville occupait le 24e rang l’an passé selon le palmarès MoneySense de 2017.

Sa voisine, Saint-Amable, occupe le 81e rang du palmarès, devant, entre autres, la ville de Québec. Précisons par contre que la municipalité a aussi descendu au classement 2018 par rapport à l’an dernier puisqu’on la retrouvait au 61e rang en 2017. Les jeunes sont très aussi présents sur l’ensemble du territoire amablien car les 15 ans et moins comptent pour 22 % de la population totale.

Il faut préciser que les villes québécoises font encore une fois bonne figure au classement des meilleures villes canadiennes où élever ses enfants car six des sept premières places sont occupées par des municipalités du Québec, alors que Saint-Bruno trône pour une deuxième année consécutive au sommet, suivi de Saint-Constant en deuxième place et Mont-Royal en troisième position.

Les forces des villes

La vigueur de l’économie est l’une des forces de Varennes, selon le magazine MoneySense, avec son taux de chômage de seulement 4,9 %. Le revenu médian par ménage dans la municipalité est de 102 750 $ et la valeur moyenne des propriétés est de 331 605 $. On compterait aussi deux médecins par 1 000 personnes à Varennes.

Du côté de Sainte-Julie, les forces sont le transport collectif et l’accès à la propriété qui est somme toute relativement abordable compte tenu de sa proximité avec l’île de Montréal. On précise notamment que le revenu médian par ménage est de 107 540 $ et la valeur moyenne des propriétés est de 365 204 $. On indique que 6,4 % de sa population utilise le transport collectif sur une base régulière.

Finalement, en ce qui concerne Saint-Amable, c’est l’accès à la propriété qui joue principalement en sa faveur puisque les maisons sont évaluées en moyenne à 276 791 $ – un prix somme toute très intéressant pour les jeunes familles – alors que le revenu médian par ménage est de 76 891 $ et qu’il y aurait deux médecins par 1 000 résidents.