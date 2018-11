Ouverture du pont de la rue de l’Île-Charron dans les délais prévus

Crédit photo : ministère des Transports du Québec

Reconstruction du pont d’étagement de la rue de l’Île-Charron à Longueuil

Le ministère des Transports du Québec informe les usagers de la route que le pont de la rue de l’Île-Charron, à Longueuil, est maintenant ouvert.

L’échéancier prévu pour reconstruire ce pont d’étagement qui passe au-dessus de l’autoroute 25 a été respecté. Pour se faire, une coordination des travaux s’est effectuée avec les différents partenaires travaillant dans ce secteur afin de limiter les répercussions sur les milliers d’usagers de la route qui circulent chaque jour sur l’autoroute 25.

Noter que la voie de contournement, qui était bidirectionnelle, est maintenant revenue à sens unique comme à l’origine.

Bien que le pont soit ouvert, les travaux ne sont pas complétés. Certaines interventions nécessiteront des fermetures de l’autoroute 25 et du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine pour notamment effectuer le marquage de la chaussée et la démobilisation du chantier. Un communiqué suivra pour spécifier la nature et l’horaire des entraves.

Le Ministère remercie les usagers de la route de leur collaboration et de leur patience tout au long de ces travaux.

Faits saillants

La démolition du pont d’étagement s’est effectuée le 24 novembre 2017.

La construction de la nouvelle structure a duré 6 mois. Le délai contractuel de 35 semaines (excluant la période hivernale) accordé à l’entrepreneur pour construire le pont et ses approches a été respecté.

Le nouveau pont a sensiblement les mêmes dimensions que l’ancien pont.

L’ancien pont d’étagement, construit en 1966, avait atteint la fin de sa durée de vie utile.

Une piste polyvalente a été aménagée sur la voie de contournement pour permettre aux piétons et cyclistes de circuler entre les îles de Boucherville et la plage municipale, pendant les travaux.

Ce projet de reconstruction nécessite un investissement de 6,4 millions de dollars.

(Source : Transports Québec)