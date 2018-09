Ouverture du local électoral de la CAQ Verchères

Crédit photo : Courtoisie

C’est avec grand plaisir que madame Suzanne Dansereau, candidate de la Coalition Avenir Québec (CAQ) dans la circonscription de Verchères, a reçu des citoyens de la région dans le cadre de l’ouverture officielle de son local électoral, le lundi 3 septembre.

« Les citoyens ont défilé durant tout l’après-midi au cours duquel j’ai pu me présenter et expliquer les raisons et les enjeux pour lesquels je me présente sous la bannière de la CAQ », mentionne Mme Dansereau.

« Après 24 années d’expérience en politique municipale, je connais très bien le territoire. Je connais les enjeux notamment des familles, des aînés et du transport. La proximité avec la population est pour moi impérative », termine-t-elle.

Afin de discuter de dossiers qui les préoccupent ou tout simplement pour échanger sur divers sujets, les citoyens de Verchères peuvent rencontrer madame Suzanne Dansereau, au local électoral situé au 50, de la Gabelle, à Varennes, ou la joindre par courriel : vercheres@lacaq.net ou via Facebook à Suzanne Dansereau – Coalition Avenir Québec.